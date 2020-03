Uheldig dansker kan stå uden løn i 26 uger

Den danske offensivspiller Lee Rochester Sørensen har på alle måder fået en uheldig start i sin nye norske klub Raufoss.

25-årige Rochester blev præsenteret i Raufoss 5. marts, og det var altså nogenlunde samtidig med, at coronavirussen for alvor begyndte at lamme Europa og dermed også fodboldens verden.

I Norge har arbejdsgiverne - også fodboldklubber - mulighed for at permittere sine medarbejdere, hvilket vil sige, at de sendes hjem i en periode uden løn.

Vanvittigt frustrerende: - Det er en forbandelse

Den periode kan maksimalt vare 26 uger, og Raufoss har som mange andre norske klubber benyttet sig af den mulighed. Derfor kan Lee Rochester Sørensen i teorien stå uden løn i et halvt år i sin nye klub.

Det tager han med oprejst pande og husker på, at penge lige nu er sekundært, mens coronavirussen hersker.

- Det var der ikke nogen, der havde forestillet sig, men det er nu engang sådan, det er. Der skal spares nogle penge rundt omkring, og det har jeg fuld forståelse for. Det er bare super ærgerligt, at det er sådan, situationen er. Jeg kan ikke gøre andet end at acceptere det. Det er jo ens for alle, siger Lee Rochester Sørensen til spillerforeningen.dk og fastslår:

- Man må tage det lidt som det kommer og være positiv. Der er ikke andet at gøre.

Danskerens aftale med Raufoss løber for hele 2020. Lee Rochester Sørensen har en fortid i blandt andre FC Roskilde og HB Køge.

