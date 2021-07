Uhyggelig episode: EM-dansker sparket ned

Landsholdsspilleren Anders Christiansen var tirsdag med til at spille Malmö FF videre i kvalifikationen til gruppespillet i Champions League.

På udebane mod Riga FC fik det svenske hold 1-1, og dermed er Malmö videre efter en 1-0-sejr på eget græs for en uge siden.

Men det samlede avancement til anden kvalifikationsrunde kom med en pris for den danske EM-spiller, der blev sparket ned i anden halvleg og måtte forlade banen.

Anders Christiansen blev ramt af hjemmeholdets venstreback Ritvars Rugins, der kom med udstrakte ben ind i en tackling af danskeren.

Christiansen havde tidligere i kampen lagt op til Antonio Colak, da kroaten efter en halv time bragte de svenske gæster foran. Et fysisk spillende Riga-hold fik udlignet til 1-1 efter en time.

Anders Christiansen var denne sommer en del af den danske EM-trup, men den 31-årige midtbanespiller kom ikke i aktion for landstræner Kasper Hjulmands succeshold, der nåede semifinalen.

Allerede fire dage efter semifinalenederlaget til England var han på banen for Malmö og scorede et mål i en 4-0-sejr over Sirius i den bedste svenske fodboldrække.

Malmö FF, der har Jon Dahl Tomasson som cheftræner, skal i anden kvalifikationsrunde møde enten HJK Helsinki eller Buducnost.