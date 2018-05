Usikkerhed før VM - Skadet Bendtner venter stadig på skanning

Åge Hareide må fortsat spekulere over, om Nicklas Bendtner bliver helt kampklar, inden det går løs ved VM i Rusland om en lille måneds tid.

For Nicklas Bendtner kender fortsat ikke omfanget af den knæskade, han pådrog sig, da Rosenborg onsdag aften besejrede Lillestrøm 3-0 i et opgør, hvor den danske angriber selv åbnede scoringen.

Landsholdsspilleren har nemlig endnu ikke været til den MR-skanning, der kan kaste lys over skadens omfang.

Det fortæller Rosenborgs medicinske koordinator, Haakon Scwaabe, til Adressaavisen.

Man venter nemlig stadig på en tid.

– Nicklas cyklede i hele pausen mod Lillestrøm for at holde det i gang. Det er rigtigt, at han blev lidt stivere bagefter, men der var ikke tale om en større forværring. Det tolker jeg som om, at det ikke er meget alvorligt, at den ikke er ravende gal, siger han.

Indtil da deltager Nicklas Bendtner ikke i træningen sammen med resten af Rosenborg-truppen.

I stedet trænede han indenfor, mens holdkammeraterne forberedte sig på mandagens kamp mod Haugesund.

Imens må både Rosenborg-træner Kåre Ingebrightsen og hans landsmand og kollega Åge Hareide vente i uvished.

- Vi ved jo egentlig ikke, hvad det er, erkender Ingebrightsen.

Han må ligesom Hareide finde ro i Bendtners egne fornemmelser.

Og de lød efter kampen mod Lillestrøm på, at skaden næppe er alvorlig.

- Jeg tror, det er ok. Knæet blev lidt stift til sidst, og jeg tænkte, at hvis vi scorede til 2-0, så ville jeg lade mig udskifte. Med tanke på de ting, som sker fremover med VM og det, så er der ingen grund til at tage nogen chancer, sagde Nicklas Bendtner onsdag.

Se også: Hvad nu, Hareide? Skadet Bendtner skal undersøges

Se også: Bendtner varmer op til VM med mål og hyldest

Se også: Slagtede dansker efter mesterskab - nu er afløseren røget samme vej