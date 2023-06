Utrolig deroute: Ingen vil have ham

Royal Antwerp har angiveligt bedt AIK om at finde en ny klub til Viktor Fischer, da den belgiske klub ikke ønsker at få lejesvenden tilbage før tid

Det kører ikke på skinner for Viktor Fischer.

AIK vil efter sigende at ophæve lejeaftalen med den danske offensivspiller før tid, og ifølge Aftonbladet er parterne allerede gået hvert til sit.

Ophævelsen er fortsat ikke bekræftet, og nu beretter det belgiske medie Nieuwsblad ifølge Voetbal International nye oplysninger om Viktor Fischers situation i AIK.

Den belgiske avis skriver, at Royal Antwerp har gjort det klart over for AIK, at klubben nægter at tage Viktor Fischer tilbage før tid, idet den aftalte lejeaftale løber frem til udgangen af 2023.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Niuewsblad beretter ifølge Voetbal International, at beskeden fra Royal Antwerp til AIK således lyder, at den svenske klub selv må stå for at finde en ny klub til 29-årige Fischer i den resterende del af lejeopholdet.

Viktor Fischer kom til AIK i februar, og siden da har danskeren noteret sig for 12 kampe og to mål i Stockholm-klubben.

Mandag var Fischer udeladt fra truppen, da AIK spillede træningskamp mod IFK Norrköping.