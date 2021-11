Vækker opsigt på pressemøde: Iskold Zlatan

Malmö FF var klubben, hvor det svenske fodboldikon Zlatan Ibrahimovic slog sig igennem som ung, men den betydning virker ikke til at være særlig relevant for superstjernen selv.

På en pressekonference forud for Sveriges landskamp mod Georgien blev Zlatan spurgt ind til den gyselige guldkamp i Allsvenskan.

Her topper Malmö i øjeblikket rækken med blot ét point ned til Djurgården og fire point ned til AIK med kun tre spillerunder igen.

- Jeg følger kun Hammarby. Resten er uinteressant, sagde han på pressemødet med de svenske medier.

Hammarby ligger på en femteplads i den bedste svenske række med otte point op til Malmö.

Zlatans interesse for Stockholm-klubben er ingen overraskelse, eftersom han siden 2019 har været medejer.

Sammen med amerikanske AEG har den Milan-angriberen 47 procent af klubbens aktier, men under et årsmøde i sommer blev det besluttet, at Hammarby vil se på muligheder for at blive en 100 procent medlemsejet forening.

Bliver beslutningen en realitet, vil det betyde, at Zlatan kan blive købt ud af sit foretagende, men det er ikke noget, den svenske landsholdsspiller har i tankerne.

- Det er ikke noget, jeg fokuserer på. Alle har deres idéer og deres syn på sagen. Det er ikke noget, jeg har tænkt på, slog angriberen fast under pressemødet.

Zlatan og det svenske landshold spiller torsdag mod Georgien i næstsidste puljekamp i VM-kvalifikationen til Qatar.

Sverige topper i øjeblikket Gruppe B med to point ned til Spanien.