Vanvid i svensk storklub: Samme spiller scorer to mål på 16 sekunder

Tre mål i 15 kampe var det ganske hæderligt blevet til for Djurgårdens 24-årige offensive midtbanespiller Kerim Mrabti før denne lørdags udekamp mod Trelleborg i den bedste svenske række.

Men lørdag gik spilleren med finsk-tunesiske rødder lynmål-amok i Allsvenskan.

Da uret viste 41.20 sparkede han bolden i nettet til 1-0, og da bolden blev givet op igen, så skulle der blot gå 16 sekunder, før han kom i et overlap i venstre side og scorede fladt til 2-0.

Dif gjorde två mål på 16 sekunderhttps://t.co/Dht25lYjK1 — Sport från Text TV (@Text_TV_Sport) 22. september 2018

Måååål igen. Här går det snabbt! Kerim Mrabti dunkar in 2-0 för DIF efter fin assist av Haris Radetinac. — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) 22. september 2018

Bolden er lige givet op, og så kommer 2-0-målet - fra samme spiller:



Två mål på två minuter! Kerim Mrabti är HET! pic.twitter.com/iAiH45aYFv — C More Sport (@cmoresport) 22. september 2018

Bum, to mål på 16 sekunders effektiv spilletid. Taber man jubelscenerne med, så gik der 72 sekunder mellem midtbanespillerens to scoringer.

- Kampen er ikke slut endnu, men får vi tre point, så er det vigtigt, lød det i pausen fra Mrabti til C More.

Og det blev til tre point. Takket være Mrabtis to scoringer til 1-0 og 2-0 kom Djurgården på sikker sejrskurs mod Trelleborg, og via en sen scoring lykkedes det Stockholm-holdet at vinde 3-0 i en kamp, hvor den tidligere svenske landsholdsmålmand, 36-årige Andreas Isaksson, spillede karrierens sidste kamp på naturgræs.

Djurgården er nu nummer syv i ligaen, mens Trelleborg, der havde den tidligere FCV- og OB-forsvarer Lasse Nielsen med i kampen, ligger sidst.

Kerim Mrabti kom til Djurgården fra IK Sirius i 2015 og hans 21 U-landskampe for Sverige har også kastet tre A-landskampe af sig.

Tidligt på året var han endda tæt på at komme til VM, da faderens land Tunesien tilbød ham en plads i VM-truppen, men i maj takkede han nej til den mulighed.

Med nu fem sæsonmål i Allsvenskan så er Kerim Mrabti Djurgårdens næstmest scorende i ligaen, og drømmen om et skifte til Bundesligaen er formentlig rykket et skridt nærmere for midtbanespilleren med de usandsynligt hurtige mål.

Kerim Mrabti smsar sin agent direkt nu ”SÄLJ MIG NU!!!” — Fotbollsdamp (@Fotbollsdamp) 22. september 2018

Mrabti ökar sin sign-on status. #bosman — Magnus Österberg (@MagnusOsterberg) 22. september 2018

Mrabti har to gange i karrieren mødt Danmark - både med ligalandsholdet og med U21-landsholdet til EM.

Foto: Ritzau/Scanpix Björn Larsson Rosvall/TT

Foto: LUDVIG THUNMAN / Bildbyraan Photo Agency

Djurgården er et hold med mange fans - her mod Malmö tidligere på året. Foto: All Over

