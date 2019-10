Vanvid i topbrag: Bolddrenge ramt af kanonslag

To gange måtte dommeren afbryde topopgøret mellem Malmö FF og AIK, fordi tilskuerne til kampen smed med kanonslag.

Det skriver svenske medier som Aftonbladet.

Kanonslagene blev smidt i forbindelse med de to scoringer af Malmö, og det var i kølvandet på dem, at dommer Bojan Pandzic måtte stoppe spillet.

Nu tyder det på, at to bolddrenge på under 15 år er kommet til skade, og at i alt fem personer er blev ramt.

Øverstkommanderende i svensk politi, Andy Roberts, kalder det uacceptabelt, skriver svensk politi på deres hjemmeside.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at kaste med kanonslag. Det er forbundet med livsfare, siger Roberts.

Svensk politi kan desuden berette, at kanonslagene angiveligt blev kastet efter folk på tilskuerrækkerne.

Hændelserne vil blive rapporteret og klassificeret som voldelige.

Artiklen fortsætter under billedet.

Malmøs Arnór Ingvi Traustason fejrer den kampafgørende 2-0-scoring foran tilhængerne. Foto: Anders Bjurö/TT/Ritzau Scanpix

Til Sydsvenskan udtaler Malmö FF's sikkerhedschef, Peter Narbe, at der er folk på sagen.

- Vores teamlæge tager sig af de tilskadekomne. Jeg ved ikke, om det er gået ud over hørelsen eller lignende for dem, siger Narbe til det svenske medie.

Selve opgøret endte med en uhyre vigtig sejr til Malmö FF, der med sejren over AIK er så godt som sikre på minimum tredjepladsen. En placering, der kaster en plads i Europa League-kvalifikationen af sig.

Derfor var Anders Christiansen og kompagnis 2-0-sejr ganske afgørende for sydsvenskerne.

Sæsonen er ved at gå på hæld i det svenske, hvor der kun resterer en enkelt runde. Hvis alt flasker sig, kan Malmö FF endda blive mestre, men det kræver et nederlag af Djurgården, der fører rækken.

AIK kan med nederlaget ikke nå guldmedaljerne i den bedste svenske række.

