Vanvittig sag: Voldsom anklage i Sverige

En svensk fodboldspiller og tre andre personer er anklaget i en sag om matchfixing i svensk fodbold.

Anklagemyndigheden oplyser ikke navnet på spilleren, men der er tale om en spiller, der optrådte for Elfsborg i den bedste svenske række, Allsvenskan, da han angiveligt forbrød sig mod reglerne.

Sagens omdrejningspunkt er en kamp afviklet i maj 2019, hvor den pågældende spiller fik et gult kort.

Efter kampen blev der overført 300.000 svenske kroner til spilleren fra personer, der havde satset penge på, at spilleren ville få et gult kort i løbet af kampen.

De 300.000 var overført som et lån, forklarer kammeradvokaten Staffan Edlund til Aftonbladet.

Det tyder på, at spilleren har et betting-problem og skylder penge, tilføjer Staffan Edlund.

Han oplyser, at flere bookmakere oplevede underlige spillemønstre i forbindelse med kampen.

- Sagen udsprang af, at spillevirksomheder så mærkelige spil på netop dette gule kort. Vi har analyseret spillene og fundet frem til, at der blev åbnet et antal konti lige op til kampen, siger Staffan Edlund.

Ud fra sekvensen med det gule kort er Edlund ikke i tvivl om, at spilleren fik det gule kort med vilje.

Den anklagede spiller optræder nu i en lavere svenske række.

