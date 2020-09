Vanvittige cifre: 96-0!

96 mål på seks kampe.

Det er så mange mål, som Malmö FF's nye kvindehold har scoret i 4. division.

Og ikke nok med det, så har holdet heller ikke lukket et eneste mål ind i samme seks kampe, hvor slutresultaterne har været 12-0, 18-0, 18-0, 6-0, 24-0 og 18-0.

Man kan derfor roligt sige, at det nystartede hold er fuldkommen overlegne i serien. Og målet er da også at nå toppen.

- Vil vil vinde rækken og derefter rykke op en division om året. Men selvfølgelig bliver det sværere jo højere op, vi kommer, siger holdets målmand Helena Ivarsson til Aftonbladet.

Målmanden satser også stærkt på, at holdet kan fortsætte med at holde modstandernes målscore nede på nul.

- Jeg tror, vi kan gøre det, men jeg bliver også nervøs ved at sige, at vi kan gøre det.

- Det er en udfordring i sig selv at holde fokus gennem kampene, når der ikke sker meget i vores straffesparksfelt. Men jeg har også en meget god forsvarskæde foran mig, så jeg tror, det vil lykkes, siger hun.

Træner med store forventninger

Malmö FF's kvindehold blev startet op i slutningen af sidste år, og en stor del af spillerne kom fra 1. divisionsklubben Dösjöbro IF.

Det samme gjorde holdets træner, Fredrik Jahnfors, som også har store forventninger til holdet. Udover at vinde serien, så ønsker han også at udvikle holdets spillemønstre og identitet.

- Vi stopper ikke med at spille, fordi den står 7-0, og kampen er vundet. Fokus er derefter ikke at jagte mål, men at angribe på den måde, vi ønsker, med få pasninger og hurtige omstillinger, siger Jahnfors og tilføjer:

- Vi vil have et publikum, der ser kampene og hepper på os, ikke kun fordi det er Malmö FF.

Fredrik Jahnfors er træner for det nyopstartde kvindehold og han har store forventninger til holdet. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Malmö FF har allerede et hold på herresiden, som spiller i Allsvenskan, der er den bedste række i Sverige. Selvom kvindeholdet er nyopstartet, virker det ifølge Jahnfors til, at holdet også vigtigt for klubben, hvilket han som et godt tegn for kvindefodbold.

- Det faktum, at de store klubber investerer i kvindefodbold, fører til, at flere spillere kan leve på fodbold. Det føles meget spændende at være en del af det fra starten.

