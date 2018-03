Var advaret på forhånd: Bendtner og makker skabte intet i fadæse

Du får ikke en meget mere kedelig åbning på sæsonen end at tabe 1-0 ude mod Sarpsborg...

Ikke desto mindre var det skæbnen for det norske storhold Rosenborg, der havde Nicklas Bendtner på toppen hele kampen.

Holdet kom bagud med lidt over 20 minutter igen, og med et kvarter tilbage blev der satset, og angriber Alexander Søderlund blev skiftet ind.

Umiddelbart meget naturligt at bringe flere offensive folk, men intet blev skabt i tiden med de to spidser på banen.

Det havde nyindkøbet Søderlund allerede advaret om langt tidligere, nemlig da holdet var på træningslejr i Marbella.

- Det er noget, vi må arbejde på, hvis vi skal spille sådan, sagde nordmanden dengang.

Og efter nederlaget i åbningskampen erkendte Rosenborgs træner, Kåre Ingebrigtsen, at de ikke havde terpet den situation nok.

Bendtner har fået en ny angrebskonkurrent i Søderlund. Foto: Ritzau Scanpix

- Det gav ikke den effekt, vi havde håbet på. Vi har trænet for lidt på, hvad vi skal gøre, når vi spiller med to angribere. Skal vi bruge det mere, skal vi øve det mere, siger han ifølge lokalmediet Adresseavisen.

Han er dog ikke klar til at droppe ideen om de to dygtige angribere på banen samtidig, men det bliver ikke plan A, som det ser ud lige nu.

- Nicklas og Søder kommer ikke til at spille 50-60 kampe sammen, men det er et alternativ, som vi skal have styr på, så vi kan bruge det efter behov.

Dermed bliver der altså tegnet et klart billede af, at der kun er en enkelt plads til klassisk angriber.

Indtil nu har Bendtner den, men Søderlund lurer i kulissen, hvis der kommer flere mål-fri kampe fra den danske landsholdsangriber.

