Var en af Europas farligste: Tæt på at drikke sig ihjel

Han var hele Sveriges ’Masse’ og en af de bedste angribere i Europa.

Mats Magnusson var stor i slutningen af 80’erne og i begyndelsen af 90’ere, men havde det svært, da projektørlyset blev slukket, og den sidste bold var sendt i nettet.

Den nu 56-årige tidligere svenske landsholdsstjerne har haft store personlige problemer og levede på et tidspunkt som vagabond med et massivt alkoholproblem.

Mats Magnusson udgav i 2017 sammen med journalisten Marcus Birro bogen ’Masse - helvetet tur & retur’, og han fortæller nu i avisen Kvällsposten om et liv, der var ved at sende ham i graven.

- Min største sejr er, at jeg sidder her og taler med dig, siger Magnusson, der for lidt over ni år siden tog den beslutning, der skulle vise sig at redde ham.

Han indskrev sig på behandlingshjemmet Nämndemansgården i Skåne for at få bugt med sit alkoholmisbrug. Han er i dag tørlagt og har fået både arbejde og en ny familie.

- Jeg har været nede på bunden og vende. Jeg har været i helvede, men nu har jeg det godt igen og trives med livet, siger Mats Magnusson, der var stjerne i den portugisiske storklub Benfica mellem 1987 og 1992.

Han afløste danske Michael Manniche i Lissabon-klubben, og nøjagtig som sin forgænger øste han mål ind.

Han blev med 33 mål topscorer i den portugisiske liga i 1989/90 og optrådte to gange i finalen i Europa Cup for mesterhold for den portugisiske traditionsklub.

Mats Magnusson spillede 30 landskampe for Sverige og scorede ni gange. Hjerteklubben er Malmö FF, som han vandt tre mesterskaber med i 80’erne.

Han følger klubben tæt og er på plads til samtlige hjemmekampe.

Nærmer sig skifte: Kun småpenge adskiller dem

Vil forbyde hovedstød for børn

Se også: Forlænger med kæmpetalent