Var stjerne i Superligaen: Nu er han arbejdsløs

Den tidligere Superliga-profil Izunna Uzochukwu, der tørnede ud for FC Midtjylland og OB, er arbejdsløs efter et kort ophold i norske Aalesund

Han har spillet over 200 kampe i Superligaen, så man kan roligt kalde Izunna Uzochukwu en tidligere profil i Danmarks bedste række.

Nigerianerens storhedstid virker dog til at være forbi, og nu er han tilmed blevet arbejdsløs.

Det seneste halvandet år har Izunna Uzochukwu tørnet ud for Aalesund, men nu oplyser den norske klub på sin hjemmeside, at den tidligere FC Midtjylland- og OB-spiller har fået ophævet sin kontrakt et år før udløbsdatoen.

Aalesund rykkede ud af Eliteserien med et brag i 2020, og turen ned i den næstbedste række bliver altså uden Izunna.

Izunna Uzochukwu fik sit helt store gennembrud i dansk fodbold for FC Midtjylland, som han repræsenterede frem til 2015, hvor han blev solgt til Amkar Perm i Rusland.

Blot seks måneder senere vendte han tilbage til dansk fodbold og OB, men opholdet på Fyn blev aldrig en succes og sluttede efter to år.

30-årige Izunna Uzochukwu har spillet en enkelt A-landskamp for Nigeria.

