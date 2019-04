Vender hjem til traditionsklub

Gammel kærlighed ruster som bekendt aldrig, og det kan de skrive under på i IFK Göteborg.

Lasse Vibe skiftede til den svenske klub i 2013 fra SønderjyskE, og han blev hurtigt en meget populær mand i klubben og i bybilledet. Derfor har mange blå-hvide fans drømt om igen en dag at se Lasse Vibe trække i klubbens trøje, og nu ser det ud til, at drømmen går i opfyldelse.

Aftonbladet skriver, at Lasse Vibe er på plads i IFK Göteborg, og at han blive blive præsenteret på et pressemøde senere på ugen. Den danske angriber, der senest har været i Kina, skal være nået til enighed med IFK Göteborg om en to-årig aftale.

Ifølge den svenske avis bejlede Haugesund og de norske mestre fra Rosenborg også til Lasse Vibe, der altså ser ud til at have valgt IFK Göteborg, hvor han i 76 kampe noterede sig for 46 mål.

Efter opholdet i Sverige tog nu 32-årige Lasse Vibe til danskerglade Brentford FC.

Se også: Brandvarm dansker hyldet: - Han er en maskine

Se også: OB har henvendt sig: Vil forlænge med profil