Vigtig detalje: Bendtner risikerer ekstra hård straf for vold

Nicklas Bendtners knytnæveslag og efterfølgende spark mod en liggende taxachaufførs ansigt kan blive dyrt for angriberen, når han 2. november sætter sig på anklagebænken i Københavns Byret.

Bendtner er som bekendt tiltalt efter den 'milde' voldsparagraf i straffeloven, der i yderste konsekvens kan give tre års fængsel, men samtidig er han tiltalt for en anden paragraf, der kan hæve en potentiel straf med 50 procent.

I anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det således, at § 247 stk. 2 også er i spil 2. november. Og det er en særlig paragraf med det formål at beskytte personer, der på grund af deres arbejde er særligt udsat for vold.

I den kategori indgår taxachauffører, mens de er på arbejde, og derfor er paragraffen relevant i Nicklas Bendtners tilfælde.

Uenige om kørsel

Nicklas Bendtner og hans kæreste, Philine Roepstorff, satte sig netop ind i den pågældende taxachaufførs bil for at blive kørt hjem fra en bytur i indre København 9. september.

Parterne blev dog uenige om kørslen, og derfor forlod Bendtner og kæresten taxaen på Niels Juels Gade ud for nummer 5 ganske tæt på Nationalbanken.

Ifølge anklageskriftet fik det efterfølgende taxachaufføren til at forsøge at udøve vold ved at kaste en ukendt genstand mod parret, inden Nicklas Bendtner reagerede ved først at slå chaufføren i hovedet med knytnæve for derefter at sparke chaufføren i ansigtet, efter han faldt ned på gaden.

Overvågning kan løfte sløret

Taxachaufføren, der brækkede kæben i forbindelse med overfaldet, er ligesom Bendtner tiltalt efter § 244, der kan straffes med alt fra bøde til fængsel i tre år. Nicklas Bendtner risikerer desuden at skulle betale erstatning til chaufføren for blandt andet tabt arbejdsfortjeneste, fordi han ikke har været i stand til at arbejde siden overfaldet.

Det har tidligere været fremme, at taxaens overvågningskamera har filmet en del af optrinnet, men det er endnu uvist, hvad det præcis har fanget.

Det vil retssagen 2. november løfte sandsynligvis sløret for, og det er så op til en dommer og to domsmænd at vurdere, om chaufføren og Bendtner er skyldige, og hvilken straf de i så fald skal have.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra senioranklager ved Københavns Politi Birgit Lougart, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

Straffelovens § 247 Efter straffelovens § 247, stk. 1, kan straffen forhøjes med indtil det halve, hvis nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, begås af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold, jf. § 247, stk. 2.

