Vil spille for tilskuere på lørdag

Flere lande i Europa er meget hårdt ramt af coronavirus, og langt, langt de fleste steder er der lukket ned for sociale aktiviteter og det sociale liv i forsøget på at undgå yderligere smittespredning.

Fælles for det meste af Europa er, at der ikke kan spilles fodbold lige nu, mens coronavirus-pandemien er i gang.

Men sådan er det ikke i Sverige. Her har man taget en anden og mere tilbagelænet tilgang til Covid-19, og selv om man har restriktioner på forsamlinger, og selv om man har udskudt de svenske ligaer, bestemmer klubberne selv, om de vil spille træningskampe.

Så det vil Gefle IF, der ligger i den tredjebedste svenske række gøre. Og det vil klubben gøre med tilskuere på stadion, når den lørdag møder Hudiksvall i en træningskamp. Det skriver Gefle Dagblad.

En af de restriktioner, der er lavet af regeringen, er, at der maksimalt må være 500 personer samlet, så Gefle IF kan altså ikke lukke mange ind. Men de vil lukke ind, som det nu lader sig gøre, og så vil man sørge for at fordele publikum med god afstand til andre.

- Vi kommer til at følge de retningslinjer, der er fra myndighederne, det er jo det eneste, man kan gøre. Hvis vi begynder at tage beslutninger på andre grundlag, er der ikke noget at støtte sig op ad, siger Malin Rogström, der er klubbens bestyrelsesformand, til Gefle Dagblad.

Gefle er en klub, der har været i Allsvenskan, men klubben er altså dumpet ned i den tredjebedste række. Ifølge Gefle IF vil man maksimalt lukke 450 personer ind.

Andre svenske klubber, der har spillet træningskampe, har gjort det for tomme tribuner.