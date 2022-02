Vild forvirring: Er han 18, 24 eller 32 år?

Jublen ville ingen ende tage, da Mjällby AIF torsdag kunne præsentere Silas Nwankwo.

Den nigerianske angriber kommer til Sverige med et meget spændende cv ...

19 mål i 35 kampe for Nasarawa United gjorde ham til delt topscorer i den nigerianske liga, hvor han også blev kåret til ligaens bedste spiller sidste sæson.

Læg dertil, at Silas Nwankwo blev udnævnt som Odion Ighalos afløser i Nigerias AFCON-trup.

Alt dette i en alder af bare 18 år ... Eller hvad?

For nu er der opstået tvivl om, hvor gammel Silas Nwankwo egentlig er.

Der gik nemlig ikke længe, før folk reagerede på Mjällbys præsentation af den nigerianske spiller. Flere skrev hurtigt, at Silas Nwankwo bestemt ikke lignede en knægt på 18 år.

En hurtig søgning i Football Managers enorme og præcise database viser, at Silas Nwankwo er 18 år med fødselsdatoen 12. december 2003. Det er de samme oplysninger på Transfermarkt, Wikipedia og hans Instagram.

Så langt så godt, men i den tidligere database fra Football Manager (2021) er Nwankwo født 9. september 1996 og er altså 24 år i spillet.

Samme alder blev oplyst i et tweet i sommer, da Nasarawa United skrev, at spilleren var klar til næste skridt i sin karriere. Det skriver Aftonbladet.

Bedøm selv. Her er Silas Nwankwo ved spillerpræsentationen i Sverige. Foto: Mjällby AIF

Den svenske avis skriver videre, at en artikel fra 2015 kaster yderligere grus i maskineriet, da en vis Silas Nwankwo skulle have scoret det afgørende mål i West African Games.

Da ville Mjällbys nyerhvervelse have været 11 år, hvis ellers oplysningerne er korrekte.

På de sociale medier gætter folk på, at Silas Nwankwo er alt fra over 30 år til de omtalte 18 år.

Sportschefen i Mjällby, Hasse Larsson, er dog sikker i sin sag og kalder reaktionerne på spillerindkøbet for respektløst.

- Jeg har ikke selv sociale medier, men helt spontant synes jeg, at det er meget respektløst. En del siger, han er 24 år, andre at han er 26, og nogen at han er 32. Nogen har set ham feste på Mallorca. Det er nonsens at blive ved med, lyder det fra Hasse Larsson til Blekinge Läns Tidling og uddyber.

- Vi er så sikre (på hans alder, red.), som vi kan blive uden at give nogen garantier. Han blev udtaget til U20-landsholdet i Nigeria, da han var 16. Hvorfor skulle han blive udtaget der? De har fået en kropsscanning på ham, hvor de kan se alderen. Der har været meget snak om dette issue tidligere, og derfor gør man dette i Nigeria, siger Hasse Larsson.

Mjällby AIF kommer ikke til at gå videre med sagen eller spekulationerne. Her betragter man Silas Nwankwo som en talentfuld 18-årig angriber.

