Vild teori - offer for sort magi!

For en fodboldspiller er der ikke noget værre end at være sat ud af spillet med en skade.

Men skader er nu engang en del af en fodboldspillers hverdag - dog er nogle mere specielle end andre.

Mohamed Buya Turay er løbet ind i en af de mere besynderlige.

Djurgården-bomberen, der som topscorer i Allsvenskan havde en stor andel i klubbens nyligt vundne mesterskab, var nemlig hjemme på landsholdsopgave, hvor han skulle hjælpe Sierre Leone i kvalifikationskampene til African Cup of Nations mod Lesotho og Benin. Det blev dog kun til den første.

Turay måtte nemlig stå over i kampen mod Benin - efter eget udsagn på grund af sort magi.

På sin Facebook-profil forklarer han, at han på vej til træning op mod den anden kamp fik store smerter i først den ene tå, og dernæst bredte den sig til foden og hele benet. Derfor måtte han tage tilbage på hotellet, hvor han straks ringede til sin familie, der tog ham til en heksedoktor:

'De kom og tog mig hjem for at finde ud af, hvad problemet var. Det gjorde de, og de fortalte mig, at det var en fælde (sort magi) på hotellet, der skulle give mig elephantiasis (fremskredent stadie af lymfeødem, der kan give enorme hævelser, red.) for at ødelægge mine ben, så jeg ikke kunne vende hjem til Europa ... for at ødelægge min karriere på grund af at jeg lige har vundet Den gyldne støvle,' skriver Mohamed Buya Turay som en forklaring til de fans, der mente, at han nægtede at spille landskampen.

Sort magi fik angiveligt ram på Mohamed Buya Turay. Foto: Stina Stjernkvist/TT/Ritzau Scanpix

Over for BBC uddyber han:

- Heksedoktoren fortalte mig, at min skade skyldtes, at jeg trådte på et spirituelt objekt i vores træningslejr, der var anbragt af en person, der ville have, at jeg skulle få Elephantiasis og dermed ødelægge min karriere.

- Hun sagde endvidere, at hvis jeg var taget på hospitalet for at få behandling eller havde benyttet konventionel medicin for at kurere tåen, ville det havde stoppet min karriere, siger Mohamed Buya Turay.

Den 24-årige angriber siger, at han ved, hvem der har forsøgt at forhekse ham, og at det ikke kommer til at gå upåtalt hen.

- Jeg vil ikke afsløre personens identitet nu, men jeg kan love, at jeg vil slå tilbage. Han kommer ikke til at slippe godt fra det her, siger Mohamed Buya Turay, der fra december vender hjem til belgiske Sint-Truiden, hvorfra han var udlånt til Djurgården.

Sierre Leone tabte i øvrigt kampen 1-0 og ligger dermed sidst i Gruppe I, der bliver toppet af Nigeria med seks point efterfulgt af Benin med tre. Sierre Leone og Lesotho har hver et point.

