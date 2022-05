Vilde scener: Stjernen måtte få fans af banen

Den tidligere svenske landsholdsangriber Ola Toivonen tog kampen op med egne fans for at få dem til at forlade banen efter en dramatisk pokalsejr

Det var vilde scener, der udspillede torsdag i Stockholm, da Malmö FF havde sikret sig den svenske pokaltitel efter en sejr i straffesparkskonkurrence over Hammarby.

Fangrupperinger fra begge lejre strøg ind på banen, og politiet måtte handle hurtigt for at holde parterne adskilt.

Det samme måtte den rutinerede Malmö-stjerne Ola Toivonen, der som eneste spiller blev tilbage på banen under de kaotiske forhold og forsøgte at få MFF-fansene tilbage på deres pladser.

- Jeg opfattede, at de (Hammarby-fansene, red.) kom fra den fjerne langside, og så svarede vores fans ved at gøre det samme. Jeg forstod ikke, at alle de andre spillere løb ind, men jeg gjorde det ikke.

- Jeg forsøgte bare at få vores fans tilbage, men til sidst blev vi også udmattede, fortæller Ola Toivonen til Aftonbladet om episoden og tilføjer, at selv om han er stolt over pokalsejren, så gav baneinvasionen en bitter eftersmag.

Artiklen fortsætter efter billederne.

Foto: Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix

Foto: Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix

Hammarbys cheftræner, Martí Cifuentes, udtaler til Expressen, hvor man også kan se tv-billeder af baneinvasionen, at scenerne fra Tele 2 Arena ikke er gode for svensk fodbold.

