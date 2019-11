Ville se FCK-kamp: Fik bøde af klubben

Brentfords Pontus Jansson er stor Malmö FF-fan og ville se dem spille mod FC København. Han kom for sent hjem til Brentford og fik en bøde, men det var ifølge den svenske landsholdsspiller det værd

Der findes de fodboldspillere, der banker hånden et par gange på klublogoet for at vise, hvor meget de elsker deres klub.

Kærligheden har det imidlertid med at forsvinde, i samme øjeblik de skifter arbejdsgiver.

Og så er der de spillere, hvor der ikke bare er tale om symbolske handlinger og tomme ord.

Spillere, der lige så godt kunne have stået på tribunen sammen med tilhængerne, når deres hold spiller.

Den svenske landsholdsforsvarer Pontus Jansson hører til den sidste kategori.

Han er en ægte Malmø-dreng, og selvom han i dag spiller for Brentford i The Championship, banker hjertet stadig for ’De Himmelblå’.

Jansson har aldrig lagt skjult på, at Malmö FF er hans klub, og da skåningerne tidligere på efteråret mødte FC København i Europa League, måtte han bare være til stede.

Også selvom det endte med at koste ham en bøde i den engelske klub, hvor Thomas Frank som bekendt er manager.

- Det var det værd, siger Pontus Jansson til Fotbollskanalen.

Pontus Jansson spillede i Malmö FF frem til 2014. Foto: Andeas Hillergren/Scanpix

Malmö FF og FC København mødtes i det skånske en torsdag tilbage i begyndelsen af oktober, og 29-årige Jansson var på plads, selvom Brentford spillede både onsdag og lørdag.

- Det var heftigt. Jeg havde kamp onsdag aften, og så tog jeg hjem (til Malmø, red.) torsdag morgen, og så havde vi kamp igen om lørdagen.

- Sådan kan jeg ikke gøre hver uge, men det var det værd - helt klart. Det var jo med FCK, siger Pontus Jansson.

Malmø-tilhængerne har et anstrengt forhold til FC København efter en meget omtalt Royal League-kamp i Parken i 2005.

Dansk politi svingede kniplerne lidt for lystigt på den svenske tribune, og det har de på ingen måde glemt på den anden side af Øresund.

MFF-tilhængerne har det svært med FC København, og Jansson kalder det heftigt at være med til en FCK-kamp.

Han var i øvrigt selv i Parken, da dansk politi overskred deres beføjelser.

Pontus Jansson er inde omkring det svenske landshold og var med til VM i 2018. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Europa League-kampen mellem Malmö FF og FCK blev spillet sent torsdag aften, så Jansson kunne først rejse hjem fredag, og han nåede ikke til Brentfords træningsanlæg tæt på Heathrow i tide.

- Jeg kom lidt sent til træningen og fik en bøde, men det var det værd. Jeg tror, at jeg slap med 100 pund (ca. 875 kr.). Trænerne var forberedte på det.

- Jeg missede ikke en træning, jeg kom bare lidt sent til morgenmaden. De var klar over det og accepterede det, siger Pontus Jansson til Fotbollskanalen.

Brentford-anføreren planlægger i øvrigt at tage til Malmø om nogle uger, når den svenske klub møder Dynamo Kiev.

I sidste runde 12. december mødes FC København og Malmö FF i Parken.

