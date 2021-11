Voldsomt ramt: Deler stor sorg på Instagram

Når den norske landsholds-keeper Ørjan Håskjold Nyland drager til landskampen mod Letland lørdag, bliver det med dyb sorg.

Nyland har nemlig mistet sin mor efter længere tids sygdom. Det skriver han på sin Instagram-profil.

I det rørende opslag skriver Bournemouth-keeperen, at det har været det hårdeste år i hans liv, og specielt de seneste par måneder har været de værste.

Han mor havde været meget syg, og til sidst var der ikke flere mulige behandlinger, skriver han i opslaget.

Nylands mor gik bort 30. oktober, hvor keeperen sad på bænken i Bournemouths 2-0-sejr ude mod Reading i den engelske Championship.

Den norske målmand er glad for støtten fra sin kone, familie, venner, holdkammerater og klubben gennem den svære tid.

Han afslutter det rørende opslag således:

- Jeg ved, at du (mor, red.) altid vil være med mig, og du vil altid have en plads i mit hjerte, lyder ordene fra Nyland.

Bournemouth-målmanden vil fortsat møde op til sin landsholds-tjans.

Han har ifølge norske TV 2 fortalt, at fodboldbanen er et sted, han har kunnet slappe af under hele processen med hans mor.

Nyland vogtede stængerne, da Norge senest mødte Tyrkiet og Montenegro i Gruppe G.

Det skete i fraværet af Hertha-keeperen Rune Almenning Jarstein og Rosenborg-målmanden André Hansen.

Til landskampene mod Letland og Holland er Rosenborg-keeperen dog tilbage, men træner Ståle Solbakken har fortsat ikke besluttet, hvem der varetager opgaven mellem stængerne.