Voldtægts-anklager vælter ned over fodboldspiller: Nu giver han igen

En nu tidligere spiller fra den norske klub Molde blev i sommer frifundet for voldtægt. Yderligere to anmeldelser indløb mod ham, men nu anmelder han dem for falsk anmeldelse

En 27-årig nu tidligere spiller i den norske klub Molde trak i sommer store overskrifter, da han i retten blev frikendt for voldtægt.

Afgørelsen blev anket af anklageren, og den skal gå om i lagmannsretten, der er en appeldomstol på linje med den danske landsret.

Der er dog kommet yderligere dramatik til. Der er nemlig yderligere to kvinder, der har anmeldt den 27-årige, der er beskyttet af navneforbud, for voldtægt.

Det forklarer mandens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, til norsk TV 2.

Det drejer sig om en anmeldelse, der er indleveret 6. juni (inden frifindelsen) og så en relativt ny anmeldelse fra 2. december.

Den første anmeldelse har politiet henlagt, og ifølge forsvareren er det samme sket med den anden anmeldelse. Den angivelige voldtægt skulle være sket på et hotel i Oslo, hvor spilleren var taget til et værelse med en anden spiller og to kvinder.

Spilleren har erkendt at have sex med kvinden, men at det foregik frivilligt.

Efterfølgende skulle kvinden have googlet ham og fundet ud af, at der verserede en voldtægtssag mod ham og derfor selv have anmeldt ham, lyder forklaringen fra forsvareren.

Det har fået spilleren til at anmelde kvinderne bag anmeldelserne for falsk anmeldelse.

Selv om han blev frifundet for voldtægten, hvor anklagemyndigheden havde gået efter fire års fængsel, så blev han alligevel dømt til at betale kvinden 150.000 norske kroner i erstatning.

Det skete, da det var fundet sandsynligt, at han voldtog kvinden, men ikke kunne bevises uden enhver rimelig tvivl.

Sagen skal altså gå om, og den nye retssag starter 14. februar.

