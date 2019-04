Vrager Bendtner igen: - Projekt er hjælpeløst

68 minutter mod Bodø/Glimt, 11 minutter mod Odds Ballklub og senest sølle seks minutter søndag aften mod Stabæk.

Nicklas Bendtner har fået en forfærdelig start på sæsonen i Rosenborg, hvor det endda går i den forkerte retning med færre og færre spilminutter.

Men måske lysner det snart for danskeren, for de forsvarende mestre har efter tre kampe blot fået et enkelt point, og efter søndagens 1-3-nederlag ude mod Stabæk, så er træner Eirik Horneland under pres.

- Som hovedregel er det meningsløst at stille spørgsmål ved, hvor længe en træner kan sidde, når sæsonen kun lige er gået i gang, og vi endnu ikke har set påskeharen i 2019, men alle regler har en undtagelse, skriver VG-journalist Leif Welhaven i en klumme om Rosenborg-krisen.

- Faktum er, at 'projekt Horneland' foreløbig fremstår så gennemført hjælpeløst, at det ikke er til at undgå, at tilliden knirker, lyder det videre.

Nicklas Bendtner på sidelinjen.

Bendtner fik trods alt lidt spilletid.

Ude mod Stabæk stillede Horneland med ti nordmænd og danske Mike Jensen på banen, og selv da Rosenborg i minut og 56 og 67 kom bagud med 1-2 og 1-3, blev Bendtner ikke sendt på banen.

Ved 1-2 kom nigerianske Babajide David ind, mens serbiske Djordje Denic blev sat ind ved 1-3.

Først seks minutter før tid blev Bendtner altså sendt i kamp som tredje og sidste Rosenborg-indskifter.

- Han spiller ikke, fordi han skal i bedre kamptræning for at spille 90 minutter. De, som starter en fodboldkamp, skal være i stand til at spille 90 minutter, og det så vi sidst, at han ikke kunne. Han har brug for mere tid, sagde Horneland efter sidste uges uafgjorte kamp.

Dengang ville han ikke fortælle, hvornår Bendtner var klar til at starte for Rosenborg.

- Det kommer an på, hvor flittig han er på træningsbanen, og hvor hurtigt han formår at komme igennem processen, sagde Horneland om den danske angriber, der først sent kom med i træningen i Norge, fordi han var bundet af sin fodlænke i Danmark efter voldssagen mod en taxa-chauffør i efteråret.

Horneland er kommet til fra Haugesund, men har ikke den store erfaring som træner på øverste niveau. Foto: Ole Martin Wold/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er, hvor længe Bendtner har Horneland som træner.

- Problemet er, at Rosenborg overhovedet ikke hænger sammen noget sted på banen, og at der heller ikke i tredje runde var noget, der ligner tegn på bedring, lyder det fra VG-kommentatoren.

- Lige nu er han milevis fra den autoritet, der behøves for at lede et hold som Rosenborg, lyder det videre.

Nicklas Bendtner har gang i sin sidste sæson på kontrakt med Rosenborg, mens 44-årige Eirik Horneland kom til i vinter efter tre sæsoner som træner for upåagtede Haugesund.

Også andre eksperter kritiserer Horneland.

- Jeg har tidligere spurgt til, om spillerne tror på Hornelands idéer. Er de 100 procent med på hans plan? Søndagens kamp mod Stabæk giver endnu større grund til bekymring på det område, siger Birger Løfaldli fra den lokale avis Adressa til NRK.

- Begynder han at vakle nu, så er det slut. Bliver han påvirket af stemmer fra spillere, der har været med længe, og dem der er nu, så tror jeg ikke, at han bliver den bedste udgave af sig selv, siger NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Næste mandag spiller Rosenborg hjemme mod Strømsgodset.

