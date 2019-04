Vraget Bendtner snød alle

Rosenborg har fået en tung start på sæsonen i den norske Eliteserie med et point i to kampe, og danske Nicklas Bendtner er heller ikke ligefrem kommet specielt godt ud af startblokken.

Mandag aften var Bendtner bænket og fik blot 11 minutter på banen i Rosenborgs hjemmekamp mod Odds Ballklub, hvor mestrene måtte nøjes med 1-1.

Efter kampen ville de norske journalister gerne høre Nicklas Bendtners holdning til, at han for første gang siden ankomsten i 2017 startede på bænken på hjemmebane, men det måtte de glemme alt om.

Bendtner tog bagvejen ud af Lerkendal, lyder beskrivelsen fra VG.

'Ved 22-tiden stod dele af pressen stadig og ventede på Nicklas Bendtner. Danskeren blev vraget foran sine egne hjemmebanefans for første gang, siden han kom til Trondheim i 2017. VG sendte en SMS til Rosenborgs pressechef og spurgte, om Bendtner havde forladt Lerkendal. 'For 30 minutter siden', lød svaret.

'Han må ha taget bagudgangen, for ingen fra pressen så noget til den 31-årige', skriver VG.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicklas Bendtner brugte det meste af tiden på bænken mandag aften. Foto: Ritzau Scanpix

Rosenborgs træner Eirik Horneland ville til gengæld gerne fortælle, hvorfor Bendtner startede på bænken og blot fik 11 minutter på banen, efter han erstattede Alexander Søderlund.

- Han spiller ikke, fordi han skal i bedre kamptræning for at spille 90 minutter. De, som starter en fodboldkamp, skal være i stand til at spille 90 minutter, og det så vi sidst, at han ikke kunne. Han har brug for mere tid, siger Horneland til VG.

Nicklas Bendtner startede på banen i forrige weekend, da Rosenborg indledte sæsonen ved at tabe 0-2 til Bodø/Glimt. Ved den lejlighed blev Bendtner skiftet ud efter 68 minutter.

Den norske træner vil dog ikke sætte tid på, hvornår han igen er klar til at starte inde for Rosenborg.



- Det kommer an på, hvor flittig han er på træningsbanen, og hvor hurtigt han formår at komme igennem processen, siger Horneland.

Og hvordan havde Bendtner det så med at blive vraget?

- Det må du spørge ham om, lød det fra træneren ifølge VG, der altså af gode grunde ikke fik mulighed for at snakke med hovedpersonen.

Nicklas Bendtners manglende form kan naturligvis skyldes, at han missede en del af opstarten med Rosenborg, fordi han afsonede en straf på 50 dages fængsel for vold med fodlænke i sin lejlighed i København. Den slap han først af med 21. februar.

Rosenborg får mulighed for at rette op på den sløje sæsonstart, når de gæster Stabæk på søndag.

Det lykkedes ikke Nicklas Bendtner at ændre slagets gang i de 11 minutter, han fik på banen. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Rosenborg fortsætter vaklende start med bænket Bendtner

Se også: Bendtner i vildrede over ny rolle

Superligaen Indefra: FCK henter ombejlet målmandsprofil

14 brandvarme salgsemner - Superliga-bomber kan ryge for 100 mio. kroner

Jasons nye mareridt: - Der er ikke mere at skrue i, hvis det her går galt