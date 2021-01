Zlatan havde samme problem

Ståle Solbakken har haft sin første snak med Erling Braut Haaland og er sikker på, at han nok skal få løst sit problem, ligesom Zlatan Ibrahimovic gjorde

Den norske superstjerne Erling Braut Haaland afgjorde weekendens topkamp mod Leipzig med sine to mål i 3-1-sejren.

Bemærkelsesværdigt kom et af målene på hovedstød, og hovedspillet har ellers været et problem for den ellers 194 centimeter høje angriber.

Ifølge VG så er kun syv af Haalands 90 karrieremål scoret med hovedet.

- Han har størrelsen. Så jeg tror, det kommer. Zlatan scorede vel næsten heller ikke et mål med hovedet, før han var 30 år. Det handler om, hvilken type spiller du er, siger den norske landstræner Ståle Solbakken til avisen.

Erling Braut Haaland er på trods af 194 centimeter endnu ikke nogen ørn til hovedstød. Foto: Ronny Hartmann/ Ritzau Scanpix

Haaland sad ude med en skade i december, men med de to mål mod Leipzig er han nu oppe på 12 mål i sine 10 Bundesliga-kampe i sæsonen.

Tidligere er Haaland blevet den hurtigste til at nå 25 Bundesliga-mål, hvilket han kun brugte 25 kampe til.

- Tallene taler for sig selv, så det er ikke nogen joke at uddybe så meget. Det vigtigste er, at han også scorer i de store kampe, der virkelig kræver sin mand, siger Solbakken.

Ståle Solbakken er efter hans fyring blevet ansat som norsk landstræner. Det bliver en udfordring, mener Lars Jacobsen.

Den tidligere FCK-træner er i gang med at tale med alle sine landsholdsspillere, og han har allerede talt med Haaland i fem minutter digitalt.

- Det var en fin begyndelse, og så må vi blive mere fodboldkonkrete, hvis coronasituationen fortsætter, siger Solbakken.

Norge er i gruppe med Holland, Tyrkiet, Montenegro, Letland og Gibraltar i kampen om at komme til VM 2022.

