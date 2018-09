Zlatan-kommentar åbner alt: Nu drømmer de stort

Zlatan Ibrahimovic' seneste ord har fået Malmö FF til at drømme om, at superstjernen laver en 'Daniel Agger' og vender hjem

Zlatan åben for et skifte hjem til Malmø

- Jeg har fået buddet. De sagde, at jeg skulle komme hjem og afslutte karrieren der. Jeg lukker ingen døre, og der er jo et trofæ, jeg mangler.

Zlatan Ibrahimovic' ord om et bud fra hans barndomsklub Malmö FF har fået fodbold-Sverige til at gå helt amok i snak om en hjemvenden fra Los Angeles Galaxy til Allsvenskan for superstjernen.

- Zlatan er et navn, der er super-interessant, lyder det fra Malmö-sportschef Daniel Andersson til Fotbollskanalen.

- Klubben har været dygtig til at holde kontakt med ham gennem alle årene. Han selv er også meget interesseret i, hvordan det går for klubben.

- Vi kan jo ikke betale de lønninger, han tidligere har fået, så han skal nok have en anden tilgang til det, men det er han nok medvidende om, siger Andersson, der ikke vil bekræfte, at de har givet Zlatan et tilbud.

Klubbens tyske cheftræner Uwe Rösler er dog også interesseret.

- Vi lukker aldrig døren for verdensklassespillere. Når Ibra vil hjem, så skal han komme hjem. Han er mere end velkommen, siger Rösler til Expressen.

- Min beundring af Zlatan er så stor, at jeg fortsat ser ham som en verdensklassespiler. Det bliver ikke noget problem at få ham ind på holdet, siger cheftræneren.

Artiklen fortsætter under billederne

Zlatan Ibrahimovic' kommentar om en mulig hjemvenden til Malmö vækker opsigt i Sverige. Foto: AP

Mon Zlatan også drømmer om Malmö? Foto: AP

Fans går amok over målet - og Zlatan skuffer ikke

Vi har testet FIFA 19 - her er de store ændringer

Og kommer Zlatan hjem til Malmö FF, så kan han blive genforenet med klubbens nuværende angrebslegende Markus Rosenberg, der voksede op med Zlatan i Malmö og også spillede på landsholdet med ham. Rosenberg har selv forsøgt at få Zlatan hjem.

- Det forsøger alle Malmö'ere vel? Men det er hans valg og op til ham, og det er ikke noget, som man vil forsøge at presse på for. Alle, der kommer hjem, skal komme hjem, fordi de vil og brænder for svensk fodbold, siger Rosenberg.

Rosenberg mener dog, at de to angribere godt oppe i 30'erne måske ikke lige frem vil være det hurtigste makkerpar i ligaen. Rosenberg fylder 36 i den kommende uge, mens Zlatan fylder 37 ugen efter.

Og mens de altså drømmer i Malmö FF, så slår Expressens fodboldklummeskribent Mattias Larsson koldt vand i blodet. For i foråret gjorde Zlatan alt, hvad han kunne for at vise, at han var interesseret i at spille med i VM-slutrunden - men det viste sig blot at være markedsføring for en bookmaker, der var hans nye sponsor.

- Ser man på interviewet, hvor Zlatan nu åbner for Malmö FF, så er samme bookmaker indblandet, lyder det fra klummeskribenten.

Han peger på, at Zlatan siden skiftet væk fra Malmö i 2001 har boet i verdensmetropoler som Paris, Barcelona og nu Los Angeles.

- I dag ejer han lejligheder i Stockholm, mens huset i Malmö er solgt for flere år siden. Han har tidligere sagt noget omkring, at hvis han flytter til Sverige, så er det Stockholm, det gælder, lyder det i klummen.

Det var i et Instagram-interview med medieprofilen Calle Schulman, at Zlatan Ibrahimovic åbnede for at komme hjem og spille i Allsvenskan, hvor Malmö FF ville være eneste mulighed.

Skal man sammenligne med en hjemvenden i dansk fodbold, så må det være, da Daniel Agger vendte hjem fra Liverpool til Brøndby i 2014. En hjemvenden for Zlatan Ibrahimovic vil blot være endnu større. Angriberen har vundet mesterskabet i Holland, Frankrig, Italien og Spanien og er 11 gange kåret til årets spiller i Sverige.

Ødelagt af narko og våben: Kan du kende stjernen?

Se drømmemålet - Zlatan lyner med historisk scoring

Se også: Udråbt til Danmarks Zlatan: Nu sælger storklub dansk angriber