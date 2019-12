Zlatan-statue er igen blevet vandaliseret

Statuen af den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic foran Malmö FF's stadion er igen blev udsat for hærværk.

Denne gang er rød maling malet ud over shortsene på den guldfarvede statue, og på dens piedestal er spraymalet 'Judas'.

Det skriver Aftonbladet.

Vandaliseringen sker, efter at superstjernen i sidste uge købte sig ind hos Stockholm-rivalen Hammarby IF, hvor han nu ejer en fjerdedel af aktierne.

Samme dag blev der hængt et toiletsæde op på statuen, og dagen efter blev der begået hærværk mod Ibrahimovic's hus i Stockholm.

Her blev der natten til torsdag kastet surströmming - en svensk specialitet bestående af fermenterede sild, der er kendt for at være ildelugtende - ud foran døren.

Der er også blevet skrevet 'Judas' med spraymaling.

Der er ikke så meget at tage fejl af her. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Ved købet af aktierne sagde Ibrahimovic, at han var sikker på, at Malmös fans ikke ville reagere negativt på, at han havde købt sig ind hos en rival, men det kom langt fra til at holde stik.

I den forgangne sæson blev Malmö FF nummer to i den bedste svenske liga foran Hammarby på tredjepladsen. Djurgården blev mester.

Dansk Hammarby-anfører forstår Zlatan-valg: Det er specielt

Hooligans amok - brænder Zlatan-statue

Nu hader de Zlatan - lige til lokummet