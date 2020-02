Zlatans klub tester dansker

David Ousteds fodboldfremtid kan meget vel være i Stockholm.

Den 35-årige målmand, der har en fortid i blandt andet Randers, SønderjyskE og Brøndby, er lige nu med svenske Hammarby på træningslejr i Portugal.

Den populære hovedstadsklub, som superstjernen Zlatan Ibrahimovic for nogle måneder siden købte sig ind i, tester den rutinerede dansker, der kan blive afløser for Johan Wiland.

Den tidligere FCK-keeper slås med skulderproblemer, og det er fortsat usikkert, om den 39-årige svensker kommer tilbage på 100 pct.

Derfor har Hammarby danske David Ousted klar i kulissen. Han har de seneste år spillet 173 kampe i den amerikanske MLS-liga.

Senest var han i Chicago Fire, men er nu uden kontrakt og på jagt efter en ny arbejdsgiver.

- Vi er blevet enige om, at jeg skal være her et par dage, så vi kan lære hinanden at kende, siger David Ousted til Fotbollskanalen.

David Ousted har haft en flot karriere i MLS. Her jubler han over en sejr med Vancouver Whitecaps. Foto: Darryl Dyck / Ritzau Scanpix

Han håber, at han får tilbudt en kontrakt af Hammarby, der i sidste sæson kæmpede med om det svenske mesterskab til det sidste:

- Ja, selvfølgelig. Jeg synes, at Hammarby er en rigtig god klub, men lige nu handler det om at lære hinanden at kende de kommende dage, og så må vi se, hvad der sker.

David Ousted har spillet 109 kampe i Superligaen. Den sidste var for Randers FC i 2013, inden han drog til MLS.

Se også: Nu skete det igen: Dansk cykelrytter ramt af bil

Se også: Vildt vejr truer: Aflyser alt

Se også: Ronaldo sætter vild klubrekord