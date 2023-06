Skidt nyt for Dolberg: Det er gået i hårdknude

Kasper Dolbergs dage i OGC Nice ser ud til at være talte, og længe har det lignet, at den blonde angriber skal fortsætte karrieren i Anderlecht.

Men forhandlingerne mellem OGC Nice og Anderlecht går ikke ligefrem gnidningsfrit. Ifølge Het Laatste Nieuws har OGC Nice afvist Anderlechts seneste bud, da de kræver endnu flere penge for Kasper Dolberg.

OGC Nice betalte omtrent 150 millioner kroner for den danske angriber tilbage i 2019, og det beløb må man give fortabt på at hente hjem, men man forsøger med næb og kløer at begrænse tabet.

Derfor har OGC Nice afvist Anderlechts seneste bud på omkring 37 millioner kroner, da de nu kræver 52 millioner kroner for at lade ham gå ifølge Het Laatste Nieuws.

De 52 millioner kroner er et beløb, som kan blive meget svært at betale for økonomisk trængte Anderlecht, der dog ser ud til at få en økonomisk indsprøjtning ved salget af målmand Bart Verbruggen til Brighton for omkring 150 millioner kroner.

Anderlecht har allerede fået et bud på omkring 22 millioner kroner afvist på Kasper Dolberg, og nu skal de formentlig ud i et tredje bud for at hente deres drømmeangriber til Belgien.

Tidligere har det været fremme, at handlen ville få svært ved at gå igennem, da Anderlecht ville få svært ved at matche Kasper Dolbergs lønkrav, men lige nu ser det ud til, at overgangssummen er den største udfordring.

Kasper Dolberg, 25 år, har blot et år tilbage af sin aftale med OGC Nice, og i den seneste sæson var han udlejet til både Sevilla og Hoffenheim uden nævneværdig succes.