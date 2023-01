Skiftet er på plads: Klar for ny klub

Viktor Fischer meldes klar for AIK Stockholm

Onsdag trænede Viktor Fischer med holdkammeraterne i Royal Antwerpen, men nu er det snart slut.

Den tidligere danske landsholdsspiller skifter til AIK Stockholm, som svenske Sportbladet meddeler.

Ekstra Bladet omtalte sagen i søndags, hvor det stod klart, at den svenske klub kan lokke med en såkaldt artistskat, hvor man kan nøjes med at betale 15 procent i skat af et sign-on-beløb.

Derved er modellen - for at lokke spillere til Sverige - en meget stor sign-on og en lavere grundløn. Så på den måde er Fischer sikret et stort beløb allerede ved underskriften.

Viktor Fischer var kun marginalspiller i Royal Antwerpen. Nu drager han til Sverige. Foto: Yvest Herman/Ritzau Scanpix.

Royal Antwerpen, der betalte 12 mio. kr. for Fischer i FC København i sommeren 2021, ville ikke lade danskeren gå gratis.

Det ventes, at AIK Stockholm betaler i niveauet fire-fem mio. kr. for den tidligere danske landsholdsspiller.

Det er også i rette tid for Fischer med en ny udfordring. Han er røget langt ned i hierarkiet i Antwerpen, hvor han kun har været marginalspiller i et stykke tid.

Viktor Fischer bliver i øvrigt genforenet med en tidligere holdkammerat i AIK Stockholm. Den svenske topklub ventes således at hente Aboubakar Keita, der også optrådte i FCK-trøjen, da Fischer var i klubben.

FC København møder i øvrigt AIK Stockholm i en testkamp i Portugal 10. februar.

Den 28-årige århusianer ventes at tilslutte sig AIK Stockholm, der er i Portugal på træningslejr fra lørdag.