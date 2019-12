Skønhed afviste Ronaldo: Han havde ikke en chance

Cristiano Ronaldo har scoret utallige mål, og han plejer heller ikke at have problemer med scoringer udenfor banen. Der var dog ingen tid til hans tilnærmelser fra den russiske model Viktoria Odintcova

Manuel Neuer, Petr Cech og David de Gea har alle det til fælles, at ingen af dem vil kunne prale af at have neutraliseret en målsøgende Cristiano Ronaldo.

Det har de dog ikke til fælles med Viktoria Odintcova.

Det er lykkedes hende fuldstændig at afvise portugiserens forsøg på at score. Der er ikke bare tale om et clean sheet her, Juventus-stjernen blev på det pureste afvist i sit forsøg på at snige sig ind i modellens Instagram-indbakke.

Modellen er vældigt populær på Instagram og har mere end fem millioner følgere.

På russisk tv blev hun spurgt, om Cristiano Ronaldo nogensinde havde liket nogle af hendes billeder.

- Det er sket. Han har endda skrevet til mig, siger Viktoria Odintcova i programmet 'Makarena' ifølge The Sun.

Og hvordan gør Cristiano Ronaldo, når han skal gøre sig fortjent til at komme i indbakken hos piger på Instagram?

- Han skrev, 'Hej, hvordan går det?,' forklarer hun videre.

Det forsøg på at komme i kontakt med modellen bar ingen frugt. Som en hvilken som helst anden indtrængende fyr på Instagram blev den portugisiske superstjerne afvist. Beskeden blev slettet uden svar.

- Selvfølgelig gav jeg ham ikke en chance, come on. Jeg kender nogle andre piger, han har skrevet til, så jeg forstod det med det samme.

Mere held for Hamilton

Mens det har været helt lukket land for Cristiano Ronaldo, så har Formel 1-køreren Lewis Hamilton sneget sig igennem den stringente udvælgelsesproces. Verdensmesteren har endda parkeret sit nummer på modellens telefon.

- Den mest kendte person i min telefonbog er Lewis Hamilton, sidst han skrev til mig var 15. november for at ønske tillykke med fødselsdagen.

Hun afviser dog, at de to skulle have andet end et venskabeligt forhold.

For tre år siden gjorde hun sig bemærket ved at hænge helt frit ud fra en skyskraber i Dubai kun holdt oppe af en assistent, mens hun lænede sig tilbage på en afsats med mulighed for et utroligt dybt fald.

