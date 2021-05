Afslører hemmelig dialog med Ferguson

Rangers-bossen, Steven Gerrard, har afsløret, at han har haft 'hemmelige' telefonsamtaler med Sir Alex Ferguson og indrømmer, at de to har parkeret deres rivalisering, siden han stoppede som fodboldspiller.

I godt og vel 15 år kæmpede Steven Gerrard og Sir Alex Ferguson mod hinanden som henholdsvis Liverpool-anfører og Manchester United-træner. To klubber der ikke kærer meget om hinanden.

I 2013 sagde den skotske manager stop, og nogle år senere indledte Steven Gerrard sin trænerkarriere.

Siden har den 40-årige englænder fået opbygget et renommé som ét af de mest lysende trænertalenter i britisk fodbold, og nu afslører han, at han har fået god hjælp fra sin gamle rival.

- Jeg vil gerne fortælle dig en hemmelighed. Jeg har haft mange samtaler med ham, siger Steven Gerrard i et interview med den skotske forening af fodboldjournalister efter offentliggørelsen af, at han er udnævnt til årets manager i Skotland.

Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skriver Goal.com

- Siden jeg trak mig tilbage, har vi lagt vores rivalisering til side, og han har sat tid af til mig, når jeg har ringet til ham for at vende nogle ting, spørgsmål omkring personalehåndtering her i Rangers.

- Han var fantastisk i disse samtaler. På et tidspunkt vil jeg elske at få muligheden for at få en kop kaffe med ham, siger Gerrard.

- Det har han sagt ja til, og det er fantastisk fra mit synspunkt, fordi han behøver ikke give mig sin tid, især når man tænker på vores rivalisering. Men jeg synes, det viser, hvilken type man han er. Han er ikke kun den ikoniske manager, vi alle kender.

Ferguson har også sendt roser Gerrards vej tidligere i denne uge, da han roste ham for sin evne til at håndtere medierne.