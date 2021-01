Bremset af bundhold

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Det skotske tophold Rangers, der har Liverpool-legenden Steven Gerrard som cheftræner, løb søndag ind i et sjældent pointtab i ligaen.

Rangers måtte således nøjes med 1-1 ude mod bundholdet Motherwell. Dermed slutter en vild stime på 15 sejre i træk i ligaen.

Gerrards tropper kan dog glæde sig over fortsat at være ubesejret og have et forspring på hele 21 point ned til ærkerivalerne fra Celtic.

Rangers har 66 point mod Celtics 45. Sidstnævnte, der har vundet de seneste ni skotske mesterskaber, har dog også tre kampe i hånden.

Motherwell ligger næstsidst i rækken med 19 point.

Rangers var faktisk på vej mod et overraskende nederlag i søndagens opgør.

Det undertippede hjemmehold havde bragt sig foran i første halvleg, og 1-0-stillingen holdt helt indtil 72. minut, hvor Cedric Itten stod for udligningen.

Rangers' gode sæson markerer et comeback til toppen af skotsk fodbold for holdet. For snart ni år siden blev Rangers tvangsnedrykket til den fjerdebedste række efter en konkurs, og siden har Celtic domineret i ligaen.

Men nu ser det altså ud til, at mesterskabet igen er på vej tilbage til Rangers.