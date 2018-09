Dansker er kollega med Gerrard: Største underskrift siden Laudrup

Liverpool-legenden Steven Gerrard er til dagligt manager i Rangers FC, og her er han blandt andre kollega med danske Peter Løvenkrands. Den tidligere landsholdsspiller, der tilbragte seks år af sin aktive karriere i den skotske klub, blev for nogle måneder siden ansat som cheftræner for Rangers' reservehold, og dermed er det blandt andet Løvenkrands' job at udvikle spillere, han kan sende videre i systemet til Steven Gerrard.

Steven Gerrards CV som spiller behøver ingen nærmere præsentation, men han er slet ikke lige så erfaren som træner. Englænderen er imidlertid kommet fint fra land med en foreløbig andenplads i den skotske Premier League og kvalifikation til gruppespillet i Europa League - her blev det senest til et flot 2-2-resultat ude mod Villarreal.

Peter Løvenkrands lægger ikke skjul på, at han er en stor beundrer af Liverpool-legenden.

- Jeg mener jo, at det er den største underskrift i Rangers siden Brian Laudrup og Paul Gascoigne. Vi er i den liga. Jeg synes, Steven har fået en rigtig god start, og jeg er imponeret over, som han har klaret springet fra at være U-træner i Liverpool til manager i en storklub som Rangers. Han er meget vellidt af alle i klubben, og jeg har kun fået indtryk af ham som en dygtig manager, siger Peter Løvenkrands til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Det er også vigtigt at understrege, at han har en rigtig god stab omkring sig, som også er med til at udvikle ham og udfordre ham. Men den autoritet, som Gerrard har qua sin fantastiske karriere, er selvfølgelig noget helt specielt.

Han fortæller, at han har tæt kontakt med Steven Gerrard i det daglige.

- Vi er delt op på en måde, hvor førsteholdet og ungdomsakademiet har hver sin afdeling. Jeg opholder mig primært på akademiet, men vi har selvfølgelig tæt kontakt. Det sker ofte, at spillere fra reserveholdet bliver rykket op og skal træne med førsteholdet, og det har vi en snak om, som vi også har det, når vi har en førsteholdsspiller med på reserveholdet. Han ser alle reserveholdskampe, forklarer Peter Løvenkrands.

Inspireret af Morten Olsen

Jobbet som cheftræner for Rangers FC's reserver er ganske nyt for Peter Løvenkrands, men han fortæller, at han hurtigt har taget rollen til sig, og han glæder sig til hver eneste dag at dele ud af sin erfaring fra højeste niveau og forsøge at udvikle unge talenter.

- Det går rigtigt fint, og vi har gjort det utrolig godt som hold. Vi har haft et hårdt program de seneste par år, fordi vi valgte at trække holdet ud af den skotske reserveholdsturnering og i stedet spille nogle internationale venskabskampe mod U-holdene fra de store klubber. Det fik vi meget ud af og slog blandt andre et rigtig stærkt Bayern München-hold, men nu er vi tilbage i reserveligaen og har fået en god start, siger danskeren.

Peter Løvenkrands og Rangers FC var senest i kamp mandag, hvor det blev til en 6-2-sejr over Motherwell.

Løvenkrands jubler i Rangers trøjen. Han nåede 129 kampe og 37 kasser i det skotske. Foto: Fernando Bustamante/AP.

Som aktiv tørnede nu 38-årige Peter Løvenkrands foruden Glasgow Rangers ud for Schalke 04, Newcastle United og Birmingham, og han står desuden noteret for 22 A-landskampe for Danmark.

Den aktive karriere har givet Peter Løvenkrands redskaberne til at gå trænervejen.

- Jeg vil gerne være en træner, der er dygtig i omgangen med spillerne og selve mandskabsbehandlingen. Jeg tager små bidder med fra alle de trænere, jeg har haft, for selvfølgelig skal man lade sig inspirere, når man som jeg har arbejdet sammen med så dygtige trænere, siger Løvenkrands og fortsætter:

- Jeg havde det rigtig godt med Alan Pardew. Jeg beundrede især hans evne til at sætte os op til de store kampe, og det skete tit, at vi eksempelvis tog point fra Manchester United. Han kunne noget særligt i ugen op til de meget afgørende kampe. Jeg kan også nævne Chris Hughton, Alex McLeish og selvfølgelig Morten Olsen. Morten var en rigtig dygtig træner, som jeg har lært meget af.

Peter Løvenkrands er dansker, men når man taler med ham, kan man godt høre, han har opholdt sig i udlandet i næsten 20 år. Der sniger sig en del engelske gloser ind mellem de danske.

Derfor er det heller ikke overraskende, at den tidligere landsholdsspiller har indledt sin trænerkarriere i udlandet, og da slet ikke, at det blev i Rangers.

- Jeg har altid været tæt med Rangers. Min kone er skotsk, og efter min karriere flyttede vi tilbage til Rangers med vores børn. Jeg arbejdede som fodboldkommentator, da jeg blev kontaktet af Rangers og anbefalet at søge jobbet som assistenttræner på førsteholdet. Jeg fik det ikke, det gjorde i stedet Jonathan Johansson, men kort efter blev jeg tilknyttet U15-holdet, og ret hurtigt avancerede jeg til reserveholdet, hvor jeg nu er cheftræner. Så det er gået stærkt, lyder det fra Peter Løvenkrands.

Peter Løvenkrands nåede som aktiv 129 kampe for klubben, der dengang i starten af 00'erne hed Glasgow Rangers.

