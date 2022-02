Det gjorde han bare ikke: Bolddreng stjal showet

Normalt er det bolddrengenes opgave at effektivisere, så spilstoppene bliver så korte som muligt.

Den opgave havde en ung fyr tilsyneladende misforstået, da Celtic onsdag aften tog imod ærkerivalerne fra Rangers hjemme på Celtic Park i Glasgow.

I hvert fald tillod han sig at sparke bolden væk for næsen af Rangers' 40-årige målmand Allan McGregor, da skotten ville sætte spillet hurtigt i gang fra et målspark.

På daværende tidspunkt var hjemmeholdet foran 3-0, og derfor havde de naturligvis bare brug for at lade den sidste halve times tid gå. Mere havde bolddrengen trods alt ikke misforstået situationen.

På tv-billederne var det ikke muligt at få hele Allan McGregors reaktion med, men publikum bag målet lod til at være ganske tilfredse med bolddrengens aktion. Han kunne i hvert fald lade sig hylde kortvarigt, da spillet igen var sat i gang.

Allan McGregor havde en bøvlet dag på kontoret. Også en baneløber forstyrrede ham undervejs. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Det lykkedes da heller ikke mestrene fra Rangers at komme tilbage i kampen, der endte 3-0 til Celtic. Reo Hatate scorede de to første mål, inden unge Liel Abada øgede til 3-0 kort før pause.

Dermed overtager de stribede førstepladsen fra netop Rangers i den skotske Premiership. Et point adskiller de to rivaler.

