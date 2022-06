Dommere står frem: Ja, vi er homoseksuelle

To skotske fodbolddommere valgte sidste torsdag at stå frem som homoseksuelle

Lloyd Wilson og Craig Napier er homoseksuelle.

De er skotter, og de er fodbolddommere.

Alle tre fakta er af ældre dato, men at alle andre ved det, er nyt.

Torsdag i sidste sprang de officielt ud af skabet – sammen. Og Wilson håber, flere vil følge.

- Der er mennesker, der følger sport uge efter uge, der er mennesker, der dyrker sporten, der er mennesker, der træner i sporten, arbejder i sporten, der er skrækslagne, og jeg håber, at hvis min fortælling opmuntrer bare en eneste, har jeg gjort et godt stykke arbejde, siger han til Sky Sports.

Han tilføjer, at han nu kan gå på gaden uden at skulle føle sig anderledes.

'Jeg er virkelig forbløffet'

- Jeg håber, fodbolden er forberedt og klar til det, og jeg er ret sikker på, skotsk fodbold er, siger han og tilføjer, at han allerede er blevet overstrømmet med positive tilkendegivelser fra nær og fjern.

- Jeg er virkelig forbløffet. Reaktionerne har været exceptionelle. Der har ikke været én negativ kommentar. Det frygtede jeg ellers.

Både Wilson og Napier tilføjer, at de er blevet inspireret af Jake Daniels, der for nylig var den første aktive spiller, der stod frem som homoseksuel, siden Justin Fashanu gjorde det i 1990.

Siden fulgte australske Josh Cavallo, mens håndboldspilleren Jacob Hessellund i maj stod frem herhjemme i et interview med TV 2 Sporten.

- Der vil være folk, der måske vil mene, det her ikke er nyheder, at en homoseksuel person fra sportsverdenen ikke skal være i avisen eller på de sociale medier. Men for mig er det vigtigt for LGBTQ-miljøet at høre disse samtaler og sige ’yeah, sådan har jeg det også’, siger Craig Napier.

