Laudrup hylder dem

Efter at have set ærkerivalen Celtic løbe med titlen som skotsk mester de seneste mange sæsoner kunne Rangers FC søndag juble over, at det nu er deres tur.

Rangers havde selv vundet lørdag, og da Celtic blot spillede 0-0 mod Dundee United søndag, kunne den blå del af Glasgow lade sig fejre som ny skotsk mester.

Det er første gang siden 2011, at Rangers tager titlen. Klubben med cheftræner Steven Gerrard i spidsen er efter 32 kampe endda stadig ubesejret.

Det nationale mesterskab er i hus i Skotland. Gerrard har dermed formået at gøre det eneste, han ikke lykkedes med i Liverpool, hvor han vandt alle andre titler end Premier League. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Rangers-legende Brian Laudrup hylder sin tidligere klub og den flotte bedrift.

- Det spændende er, at det måske bare er det første kapitel under Steven Gerrards fremragende ledelse. Jeg tror ærligt, at dette hold kan blive endnu bedre og levere flere trofæer til Rangers. Fremtiden ser meget lys ud, skriver Laudrup i en klumme i The Scottish Daily Mail.

Se billederne: Rangers-fans jubler 1 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 2 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 3 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 4 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 5 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 6 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 7 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 8 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix 9 af 9 Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix

- Jeg har ikke noget imod at indrømme, at jeg var lidt følelsesladet, da det blev bekræftet søndag eftermiddag. Jeg er sikker på, at jeg taler for mange ekstatiske tidligere spillere, når jeg siger, at jeg kunne mærke det i min mave og i mit hjerte.

Laudrup vandt selv det skotske mesterskab med Rangers tre gange fra 1995-1997.

