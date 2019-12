Legende blev stiktosset: Gik amok på direkte tv

Steven Gerrard havde egentlig en ret god aften, fredag.

Hans Rangers-mandskab førte 3-0 på udebane mod Hibernian i toppen af skotsk fodbold, hvilket bestemt ikke er noget, der sker hver dag.

Men så savede Hibs-spilleren Ryan Porteous Boran Barisic midt over i en forfærdelig tackling, der omgående fik dommeren til at vise Porteous det røde kort.

Det var der ingen, der var uenig i.

Og dog.

Hibs-lejren var faktisk. De råbte og skreg og brokkede sig.

Og så var balladen en kendsgerning.

De to lejre ude på sidelinjen røg i totterne på hinanden i en sådan grad, at mere neutrale personer måtte lægge sig imellem. Ellers det svært at vide, hvad den ellers så ordentlige og diplomatiske Gerrard havde fundet på.

For han var rasende. Godt gammeldags møgsur.

Rangers’ Tom Culshaw samt Hibs’ John Potter røg ud, spillerne Connor Goldson og Daryl Horgan fik gult, mens tilskuerne også ville blande sig.

Artiklen fortsætter under disse screendumps fra BT Sports dækning af kampen.

Således peb det om ørerne på både spillere og trænere med diverse kasteskyts i de ubehagelige øjeblikke på Easter Road i Edinburgh.

Barisic undgik med nød og næppe en glasflaske, der blev kastet efter ham, mens han lå på jorden. Og flere Rangers-spillere måtte undvige, mens alt muligt røg fra tribunen og ind på banen.

- Flasker, lightere…og alt muligt andet, konstaterede Gerrard efterfølgende.

Det var en skandale. Efterfølgende forsøgte Liverpool-legenden at samle sig overfor pressen.

- Det er ikke noget, vi ønsker at se på noget som helst stadion. Vi vil have, at spillerne er sikre, at fansene er i sikkerhed, sagde han og afviste i samme moment at forholde sig til, hvordan tilskuerne, der kastede, skal straffes.

- Det er ikke mit bord. Det må være op til Hibs at klare.

Kunne ses fra hundrede meters afstand

Han kunne dog også godt forholde sig til skærmydslerne, som han selv var en del af.

- Begge lejre kan ikke være stolte af sig selv, når de genser det. Det er ikke det, det handler om. Vi bliver nødt til at kontrollere vores følelser bedre, sagde han og forsvarede siden sin egen position omkring det, der kickstartede det hele: vanvidstacklingen.

- Det var et klokkeklart rødt kort. Vi blev meget skuffede, da vi så, at Hibs forsøgte at forsvare det. Det er et meget tydeligt rødt kort. Det kunne man se fra hundrede meters afstand, sagde han.

Da først gemytterne var faldet til ro, kunne spillet fortsætte. Rangers, der nu var en mand i overtal, fik ikke scoret yderligere, men cruisede roligt sejren i land.

De tre point betyder, at den hæderkronede klub er to point efter Celtic og efterhånden har så slagkraftigt et mandskab, at de for alvor kan byde ærkerivalerne op til dans i ligaen efter otte mesterskaber i træk.

I Europa League er klubben videre fra gruppespillet til februars 1/16-finaler for første gang siden 2011.

