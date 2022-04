Politiet går ind i sagen: Smed glasskår på banen

Rangers-fans kastede glasskår på banen i Old Firm-braget mod rivalerne fra Celtic. Politiet undersøger sagen

Der er altid smæk for skillingen, når Rangers og Celtic mødes i et af verdens største rivalopgør - også kendt som Old Firm.

Søndag gik det dog over gevind, da stewards måtte fjerne glasskår fra græstæppet tæt på Celtic-keeperen Joe Harts mål.

Joe Hart gjorde opmærksom på glasskår i målfeltet. Foto: Stuart Wallace/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke den eneste episode, der skæmmede lokalbraget.

Et medlem af Celtics stab blev således ramt i hovedet af en flaske i pausen og måtte syes med flere sting.

Det blev bekræftet af Celtic efter kampen

- Vi kan bekræfte, at et medlem af staben blev ramt af en glasflaske. Han behøvede omgående behandling og fik syet et sår i hovedet.

- Sagen er nu i politiets hænder, lød det.

Hos hjemmeholdet tog man kraftigt afstand fra begge episoder, som man vil hjælpe politiet med at komme til bunds i.

- Vi assisterer politiet i forbindelse med begge episoder og kan bekræfte, at overvågningsvideo bliver set igennem. Vi tager kraftigt afstand fra begge episoder og de ansvarlige vil få karantæne.

Celtic vandt kampen 2-1 og har nu seks point ned til de forsvarende mestre fra Rangers på andenpladsen.

