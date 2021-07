Sælger profil til skotsk klub

Juhani Ojala skifter fra Vejle Boldklub til skotske Motherwell, hvor han udstyres med en toårig aftale. Det bekræftes af begge klubber på deres respektive hjemmesider.

Transferen er ikke den store overraskelse, og i flere uger har man kunnet læse om det forestående skifte. Her har den finske forsvarsspiller heller ikke været til rådighed for Vejle Boldklub, mens han har befundet sig i Skotland.

Nu er alt så på plads, og Vejle Boldklub glæder sig over en tilfredsstillende handel.

- Juhanis besøg i Skotland er ingen hemmelighed. Skiftet har været undervejs i noget tid, og jeg er tilfreds med den aftale, vi har indgået, fortæller teknisk direktør Johan Sandahl til Vejle Boldklubs hjemmeside.

- Siden sin ankomst til Vejle Boldklub har Juhani været en fast bestanddel af VB’s stærke defensiv, hvorved han har været en central bidragyder til den positive udvikling i klubben, der i sidste sæson sikrede os overlevelse i landets bedste række.

- Juhani har været en fornøjelse at have i klubben, og vi har nydt at samarbejde med ham. Uanset hvad Juhani er blevet mødt med, har han ageret top professionelt.

- Det er en stor personlighed, vi tager afsked med, og jeg vil gerne takke ham for sin indsats i klubben og ønske ham alt det bedste fremover.

Motherwell oplyser, at de har måttet vente på 32-årige Juhani Ojalas arbejdstilladelse i et stykke tid.

Tidligere har Juhani Ojala optrådt for Young Boys, Terek Grozny og BK Häcken, mens han også har spillet 30 landskampe for det finske landshold. Han var imidlertid ikke med landsholdet til sommerens EM.