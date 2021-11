Scorer topjob: Tager over efter legenden

Der skulle ikke gå mange dage, før Rangers havde afløseren for Steven Gerrard på plads.

Den forhenværende hollandske landsholdsspiller Giovanni van Bronckhorst tager over for englænderen, der forrige uge takkede ja til managerjobbet i Aston Villa.

Det oplyser Rangers på sin hjemmeside.

Giovanni van Bronckhorst er langt fra kun kendt for sine meritter som spiller, hvor han som back blandt andet gjorde sig bemærket med flere sæsoner hos FC Barcelona - og også var forbi Rangers i perioden 1998-2001.

I rollen som manager har han ligeledes vist fine evner, og han var over en fireårig periode yderst succesfuld i Feyenoord, hvor det blev til flere nationale titler, heriblandt et hollandsk mesterskab.

Senest har han opholdt sig i kinesiske Guangzhou, men her blev der sat punktum for trænertjansen i slutningen af 2020.

Nu er friheden i midlertidig forbi for den 46-årige hollænder, der tiltræder øjeblikkeligt i den skotske storklub.

- Jeg føler mig privilegeret ved at skulle arbejde med et mandskab, der befinder sig et så fint sted på alle fronter. Særligt med hensyn til erfaringen i at være vindere, fortæller van Bronckhorst.

Hans første opgave bliver søndagens hjemmekamp mod Hibernian, hvor et fyldt Ibrox sandsynligvis vil give ham en varm velkomst.