Storklub i sorg: Den største nogensinde er død

Den skotske storklub Celtic Football Club er i sorg.

2. påskedag døde en af de allerstørste spillere i den stolte klubs historie.

Billy McNeill blev 79 år gammel.

Ifølge klubben var han omgivet af sin nærmeste familie i de sidste dage.

Billy McNeill havde lidt af demens siden 2010 og mistede evnen til at tale i sine sidste år.

Forinden havde han for længst udviklet sig til at være en af klubbens største og vigtigste personer nogensinde. Næsten helt oppe ved siden af Jock Stein.

Det var ham, der som spiller gik forrest i den legendariske Europa Cup-finale i Lissabon i 1967, hvor Celtic som det første britiske mandskab vandt Mesterholdenes Europa Cup med en 2-1-sejr over Inter.

Billy McNeill står næstyderst til højre med anførerbindet på. Det er holdopstillingen før semifinalen i Europa Cup'en i '67 mod Dukla Prag fra Tjekkoslovakiet. Bagest fra venstre: Jim Craig, Tommy Gemmell, Ronnie Simpson, Bobby Murdoch, McNeill og John Clark. Forrest fra venstre: Jimmy Johnstone, Stevie Chalmers, Bertie Auld, Bobby Lennox og Willie Wallace. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Det var Billy McNeill, der scorede sejrsmålet i pokalfinalen i '65 - og han nåede endda at score i yderligere to pokalfinaler for Celtic. Og så er han noteret for 29 landskampe for Skotland.

Han vandt ni skotske mesterskaber, syv pokaltitler, seks Liga Cup-titler og altså en Europa Cup. Og så var han selvfølgelig også en del af det mandskab, der nåede finalen i Europa Cup'en for Mesterhold i 1970 - men blev besejret af Feyenoord.

Den største nogensinde

Og det er derfor, der står en stor bronzestatue af netop ham udenfor Celtic Park i Glasgow.

Efter karrieren, der talte mere end 800 førsteholdskampe fra 1958 til 1975 - flere end nogen anden Celtic-spiller, var han i to omgange manager for klubbens førstehold, hvor han vandt fire skotske mesterskaber og lige så mange pokaltitler. Han nåede sågar sydpå over grænsen og stod i spidsen for både Manchester City og Aston Villa.

McNeill vendte hjem til Celtic og overtog managertjansen i 1978 efter ophold i Clyde og Aberdeen, da Jock Stein blev bedt om at træde fra efter helt utroligt mange års godt arbejde. McNeill takkede ja og ledte i sin første sæson Celtic til mesterskabet. Det blev i øvrigt sikret på sidste spilledag, da Celtic en mand i undertal besejrede ærkerivalerne fra Rangers FC.

Efter ophold i de to engelske klubber vendte han atter retur til Glasgow, og her blev det igen til både mesterskab og pokaltitler i sidste halvdel af 1980'erne.

Han var allerede i 1974 tildelt ordenen Member of the British Empire og er siden blevet optaget i skotsk sports og fodbolds Hall of Fame. I 2002 blev han af klubbens fans kåret som alle tiders største Celtic-anfører.

Se også: Fodbold-legende udskrevet

Se også: United-profil vender kniven indad: - Jeg var det største problem

Se også: Melder klart ud om Real Madrid: - Vil være med til det her projekt