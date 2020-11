Topspillere i chok: Pokalhelten død

Semifinalen i den skotske pokalturnering mellem Hearts og Hibernian lørdag blev skæmmet af et dødsfald.

Bare ét minut før, spillerne løb på banen, kom nyheden om Marius Zaliukas' død.

Det litauiske fodboldforbund refererede, hvad hans efterladte kone, Nora, havde skrevet på de sociale medier.

- Han vil hvile i fred i evig ro...Marius Zaliukas' hjerte stoppede med at slå i dag, skrev hun og tilføjede, at begravelsen vil finde sted i stilhed - men at der for fans vil være en mulighed for at sige et sidste farvel både 4. og 5. november.

Det skotske nyhedsmedie edinburghlive.co.uk skriver, at Zaliukas døde som en konsekvens af nervesygdommen Motor Neuron Sygdom.

36-årige Zaliukas nåede mere end 150 kampe for Hearts fra 2007-2013 og var tilmed anfører, da klubben vandt den skotske pokalturnering i 2012.

Derudover blev det til kortere ophold i både Rangers og Leeds United samt 25 landskampe for Litauen.

Zaliukas mod Harry Kane og Tottenham i kvalifikationen til Europa League i 2011. Foto: Tom Hevezi/AP/Ritzau Scanpix

Klimakset i karrieren: Zalikuas kan løfte pokalen efter finalesejren over Hibernian i 2012. Foto: David Moir/Reuters/Ritzau Scanpix

- Det er passende, at vi i dag slår vores nærmeste konkurrenter, Hibs, i en pokalkamp, sagde Hearts-træner Robbie Neilson, der selv nåede at spille sammen med Zaliukas.

- For er der en ting, der dukker op, når man tænker på Marius, så er det, at det var ham, der løftede pokalen, da vi bankede netop Hibs 5-1 i den pokalfinale. Forhåbentlig kan det være med til at give hans familie en smule glæde i denne svære tid, sagde Neilson.

- Han var en stor del af klubben. Den 5-1-sejr er gået over i historien og vil aldrig blive glemt. Vi er alle knuste, sagde Neilson.

Neil McCann, der optrådte i Hearts med Zaliukas 2006-2008 sagde til BBC Radio Scotland: - Jeg er i chok. Mange kondolencer til hans familie. Han var en virkelig, virkelig sød fyr med et stort hjerte. Han var et rigtig godt menneske. Jeg kan ikke sige nok godt om ham. Han var også en god fodboldspiller, kom det fra McCann.

At Hearts og Hibs mødtes på den sidste dag i oktober og spillede en semifinale i en pokalturnering, hænger naturligvis sammen med coronapandemien. I foråret blev turneringen udsat på ubestemt tid og er først nu ved at finde sin afslutning.

Således mødtes Celtic og Aberdeen i den anden semifinale søndag. Den vandt Celtic 2-0. Finalen spilles 20. december.

