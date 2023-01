Skotsk klub fyrer træner 19 minutter efter afklapsning

Ledelsen i Aberdeen traf en hurtig beslutning, efter at holdet lørdag tabte med hele 0-6 til Hibernian i den skotske Premier League.

Blot 19 minutter efter kampen blev fløjtet af, meddelte Aberdeen, at cheftræner Jim Goodwin var blevet fyret.

Det var dog ikke kun afklapsningen lørdag, der var årsagen. Mandag røg Aberdeen ud af den skotske pokalturnering efter et nederlag til en klub fra sjettebedste række, og i forrige runde i ligaen blev det til et nederlag på 0-5 til Hearts.

Klubformand Dave Cormack holder sig da heller ikke tilbage med kritikken i udmeldingen om fyringen.

- Jeg mødtes med Jim efter kampen. Jim er en gennemført god fyr. Han kom op, gav mig et kram og sagde 'det er ikke godt nok'.

- Han har givet alt, hvad han kunne, men det simple faktum er, at resultaterne efter VM-pausen har været fuldstændig uacceptable, og vores resultater på udebane er fuldstændig forfærdelige, lyder det fra Dave Cormack.

Aberdeen har kun vundet en enkelt af de otte kampe, klubben har spillet, siden den skotske liga startede op igen i midten af december. Seks er endt med nederlag.

Aberdeen ligger nummer syv i den skotske Premier League. Jim Goodwin nåede at stå i spidsen for holdet i lidt under et år.