Skrækmodstander venter på Liverpool

Liverpool får nu chancen for at rette op på blamagen fra 1981, hvor Zicos Flamengo ydmygede Kenny Dalglish, Graeme Souness og resten af Beatles-byens legendariske 1980'er helte 3-0 i VM-finalen for klubhold.

Det er en realitet efter, at Flamengo tirsdag slog Al Hilal 3-1 i den første semifinale ved klub-VM i Qatar.

Bruno Henrique fik med et imponerende oplæg og et smukt hovedstød punkteret de asiatiske mestres finaledrømme.

Det saudiarabiske hold kom aldrig tilbage fra den brasilianske offensivspillers mål til 2-1 og fik endegyldigt aflivet drømmen med først et selvmål fra Ali Albulayhi og en udvisning til den tidligere Watford-spiller André Carrillo minuttet efter.

Al-Hilal dominerede Flamengo i første halvleg. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Al Hilal kom ellers bedst fra start, og burde være kommet foran, da Diego Alves parerede en afslutning fra den vævre Sebastian Giovinco direkte over til Bafétimbi Gomis, der takkede for muligheden ved at brage bolden over et keeperløst-mål.

Det var ikke længe, franskmanden behøvede at ærgre sig for i angrebet efter kunne Al Hilal krone sin dominerende start med et fremragende mål.

Det lykkedes en omringet Giovinco at spille Gustavo Cuéllar helt blank i højre side. Med oceaner af tid kunne kantspillleren ugeneret smække et indlæg i boksen, som en fremadstormende Salem Al-Dawsari kunne sende i mål.

Giorgian De Arrascaeta fik bragt lighed i regnskabet. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Forsinket samba-bold

Brasilianerne kom til turneringen ved at vende et 0-1 nederlag til en 2-1 sejr i de døende minutter mod River Plate i Copa Libertadores, derfor burde 0-1 heller ikke være uoverkommeligt for de sydamerikanske mestre.

Det blev klart allerede i de første minutter af anden halvleg, hvor de endelig fik sprudlet. Bruno Henrique kunne efter hurtigt opspil med en elegant førsteberøring sende bolden ind til Giorgian De Arrascaeta, der ikke tøvede med at udligne.

Rafinha har i mange år været fast inventar på højre backen i Bundesligaen, og han har ikke glemt de giftige indlæg i Tyskland. Sådan et hev han op af lommen, da bolden blev smækket ind i panden på Bruno Henrique, der endelig kunne bringe Flamengo foran.

Al Hilal kunne slet ikke hamle op med brasilianerne i anden halvleg, og sydamerikanerne tager nu den første af de to finalepladser ved denne sæsons verdensmesterskab for klubhold.

Liverpool møder mexicanske Monterrey i den anden semifinale onsdag.

