Skrider fra topjob: - Bryder med mine værdier

Det blev en kort fornøjelse som træner for Markus Gisdol i den russiske klub Lokomotiv Moskva.

Han blev ansat i oktober 2021, men nu siger han altså stop.

På grund af Ruslands invasion af Ukraine, kan han ikke se sig selv være træner i Rusland.

- For mig er fodboldtræner det bedste job i verden. Men jeg kan ikke forfølge mit kald i et land, hvis leder er ansvarlig for en krig midt i Europa, siger han til Bild.

Gisdols opsigelse bryder med sine værdier, og derfor er han helt sikker i sin beslutning.

- Det er ikke i overensstemmelse med mine værdier. Jeg kan ikke stå på træningsbanen i Moskva, træne spillere, kræve professionalisme, og få kilometer væk bliver der givet ordrer, der bringer stor smerte til et helt folk. Det er min personlige beslutning, og jeg er fuldstændig overbevist om, at det er det rigtige, siger han.

Gisdol har trænet flere tyske klubber. Han har dog flest kampe for Hoffenheim, hvor han var træner fra 2013-2015.

Tyskerens opsigelse er endnu en handling, der presser Rusland længere ud af international sport.

- De bomber mit land

Den tidligere Liverpool-spiller Andriy Voronin er ligeledes fortid i russisk fodbold.

Ukraineren var assistenttræner i Dynamo Moskva, men tirsdag meddelte den russiske klub, at samarbejdet mellem de to parter er slut.

- Jeg kunne ikke længere arbejde i landet, der bomber mit hjemland, siger Andriy Voronin til den tyske avis og tilføjer:

- Jeg har haft det dårligt i fire dage. Virkelig dårligt. Når jeg ser alle billederne og nyhederne fra mit hjemland. Det er lige så uvirkeligt som en film - en gyserfilm. Jeg har næsten ingen ord tilbage.

Tidligere i dag kom det frem, at den internationale spillerorganisation, FIFPro, vil have FIFA til at ændre transferreglerne, så spillere i Rusland skal have lov til at få deres kontrakt annulleret, kvit og frit.