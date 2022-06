Skrider fra trænerjob

Lidt over en måned efter at Alan Pardew sagde ja til jobbet som cheftræner for den bulgarske klub CSKA Sofia, forlader han den.

Den tidligere Newcastle- og Crystal Palace-træner finder det uacceptabelt, at klubbens egne fans handlede racistisk over for nogle af CSKA Sofias spillere.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Før hjemmekampen mod Botev Plovdiv 19. maj fik sorte spillere fra CSKA Sofia kastet bananer efter sig, ligesom de blev mødt af racistiske ytringer.

Fansene var ifølge Sky Sports rasende over, at holdet tabte til rivalerne Levski Sofia en uge tidligere.

- Begivenhederne før og efter kampen mod Botev Plovdiv var uacceptable - ikke kun for mig, men også for min assistent Alex Dyer og for mine spillere, siger Pardew til klubbens hjemmeside.

- Den lille organiserede, racistiske gruppe fans, som forsøgte at sabotere kampen, er ikke de fans, jeg vil træne et hold foran.

- Det har været en ære og et privilegium at arbejde for denne fantastiske klub. Desværre er min tid i klubben forbi, lyder det fra Pardew.

Den i dag 60-årige englænder drog til CSKA Sofia i 2020, hvor han fik en rolle som teknisk direktør.

Siden blev han også træner, men altså kun for en kort stund.

Han havde kontrakt med klubben frem til sommeren 2023.

