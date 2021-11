Skubber baneløber væk

Zlatan Ibrahimovics tilbagekomst til det svenske landshold har ikke været den bedste en af slagsen.

Torsdag aften brændte det svenske fodboldikon flere, store chancer, da Sverige fik en 0-2-lussing af Georgien i VM-kvalifikationen.

Det var altså en frustreret Zlatan, der var til at se i slutminutterne af landskampen, og det gik ud over en baneløber.

I slutningen af opgøret løb en baneløber nemlig hen til Sveriges nummer 11 i håbet om at få et kram, men Zlatan ville det anderledes og skubbede ham aggressivt væk, for der var ingen kram at hente hos aftenens målløse Zlatan.

Det langsomme vagtpersonale endte med at få hevet baneløberen med ud af banen.

Zlatan brændte flere store chancer mod Georgien. Foto: Irakli Gedenidze/Ritzau Scanpix

Med nederlaget til Georgien giver Zlatan og Sverige nu det spanske landshold mulighed for at snige sig op på førstepladsen i Gruppe B. Nummer ét i gruppen får en direkte billet til VM i Qatar i 2022.

Dog kan Sverige afgøre sin egen skæbne, når de møder Spanien på søndag i gruppespillets sidste og afgørende kamp.

Braget mellem Spanien og Sverige spilles på Estadio de La Cartuja klokken 20.45.