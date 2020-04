Skylder milliarder: Transfermarkedet kan kollapse

Coronakrisen har ikke kun sat fodbolden i stå verden over.

Den har også sat fodboldklubberne i en position, de aldrig har været i før.

Uden kampe er indtægtsgrundlaget nemlig stort set forsvundet under dem.

I England ser situationen kritisk ud.

Her skylder klubberne mere end 13 milliarder kroner væk i ubetalte transferfees, og samtidig er klubbernes værdi faldet med mere end 15 milliarder danske kroner som konsekvens af coronakrisen, vurderer Transfermarkt.

Det kan få transfermarkedet, som vi kender det, til at kollapse, skriver The Daily Mail.

Manchester United er den klub, der skylder mest i ubetalte transferfees. Over en milliard skylder klubben i ubetalte transferfees. Foto: Anthon Unger/Polfoto

Ubetalte regninger

Selvom der ofte bliver talt om skyhøje priser, når klubberne handler med hinanden, er det mere reglen end undtagelsen, at hele beløbet ikke bliver betalt med det samme.

En beregning foretaget af Kieran Maguire, der er lektor i fodboldfinanser på Liverpools universitet, viser, at klubberne i Premier League skylder mere end 13 milliarder væk i ubetalte tranferfees.

Manchester United indtager en klar førsteplads på listen og skylder mere end 1,4 milliarder danske kroner væk.

Det kan vise sig at blive problematisk nu, hvor klubberne ikke har de store indtægtskilder.

- Problemet kan blive, hvis en klub ikke kan betale en udestående regning. Det kan skabe en dominoeffekt, har Kieran Magurie udtalt til Sportmail om sin bekymring for transfermarkedet.

Regninger uden for England

Et af problemerne ved de mange ubetalte transferfees er, at pengene skyldes til klubber uden for Englands grænser.

Næsten otte milliarder kroner skylder Premier League klubberne for spillere købt uden for den britiske halvø.

Herfra kan der ikke forventes megen vilje om at lade betalingerne falde på et senere tidspunkt, da de klubber formentlig også er presset på økonomien og har brug for pengene som aftalt.

Bruno Fernandes er en af de spillere, som Manchester United har hentet uden for England. Han kom til klubben fra Sporting Lissabon tilbage i januar. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

John Purcell fra Vysyble, der analyserer forskellige aspekter af økonomien i engelsk fodbold, har også udtalt sin bekymring for situationen.

- Klubberne kan tænke: 'Ja, vi har aktivet, som er spilleren. Og ja, vi er forpligtet til at betale vores udestående'.

- Men der kan være en mening med, at klubberne måske begynder at tænke: 'Altså, okay, vi kan betale vores udestående, men vi har ikke tiltro til, at vores egen situtation vil være tryg og sikker'.

- Det kræver kun den lille snert af usikkerhed, og pludselig kan hele korthuset kollapse, forklarer John Purcell fra Vysyble.

Usikkerhederne er altså mange i en tid, hvor fodbolden står stille.

De fleste eksperter forventer at se et forandret transfermarked, efter coronakrisen forhåbentlig har lagt sig.

Paris Saint-Germains Kylian Mbappe var rygtet til Real Madrid for et milliardbeløb, ligesom Dortmunds Jadon Sanchos også var rygtet videre i en kæmpetransfer.

Transfers, der nu ser ud til at være meget mindre værd efter coronavirussens indtog i fodboldens verden.

Kylian Mbappe efter en scoring for Paris Saint-Germain. Han er formentlig faldet betragteligt i værdi efter coronavirussen har ramt klubbernes økonomi verdenen over. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

