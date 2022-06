Slår hårdt ned på alders-fusk

44 fodboldspillere er indkaldt til at stå skoleret i næste måned foran Camerouns Fodboldforbund (Fecafoot).

Spillerne kommer fra otte forskellige klubber og er mistænkt for at snyde med alderen og/eller deres identitet.

De skal ved en høring møde op personligt sammen med præsidenten fra de respektive klubber for at forklare sig, oplyser forbundet.

Høringerne foregår fra 4. til 8. juli, og det skal i den forbindelse efterforskes, hvorvidt spillerne har snydt med deres alder eller andre ting.

De spillere, som ikke møder op, kan se frem til konsekvenser, lyder det fra fodboldforbundet i Cameroun.

Høringerne er en sjælden indsats i Afrika for at stoppe snyd med alderen eller identitetskriminalitet, som fortsat er et stort problem på kontinentet.

Regelmæssigt kommer der anklager om svindel i afrikansk fodbold, og der er ikke blevet gjort nok for at stoppe eller efterforske det, skriver Reuters.

Internationale succeshistorier i juniorturneringer bliver ofte overskygget af mistanke om brug af for gamle spillere.

Samuel Eto'o, som har været præsident i det camerounske fodboldforbund siden december sidste år, har lovet reformer af fodboldspillet i det centralafrikanske land.

