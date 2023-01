Slet ikke planen: Det går alt for godt

Hjælp, vi ligger til oprykning!

Nogenlunde sådan kunne man forestille sig råbet ville lyde fra Jon Dahl Tomasson, når det handler om den aktuelle succes i Blackburn, hvor det kommer bag på alle, hvor godt det rent faktisk står til i Championship for den engelske traditionsklub.

Meget overraskende

En aktuel placering som nummer tre i Championship betyder, at Jon Dahl Tomassons mandskab er med i kampen om en af de tre oprykningspladser.

Jon Dahl Tomasson og Blackburn kom for første gang i seks år videre fra tredje runde i FA Cupen, da de besejrede Norwich.

- Det er faktisk ikke helt efter planen, at det er gået så godt indtil nu. Resultaterne har været meget bedre, end nogen forventede af os, siger Jon Dahl Tomasson og uddyber:

- Det er ingen hemmelighed, at vi skal bygge et nyt hold op - ja, på mange måder en helt ny klub.

- En af årsagerne til, at jeg sagde ja til Blackburn, var netop, at dette er et langsigtet projekt, hvor målet er at blive en bæredygtig Premier League-klub, men hvor alle godt ved, at det ikke er målet i sæson nummer et, forklarer han.

Jon Dahl Tomasson ligger aktuelt til oprykning til Premier League med Blackburn, men det er bestemt ikke planen, at holdet skal rykke op i år. Foto: Simon Bellis/Ritzau Scanpix.

Har ingen penge

Man skal ikke forvente, at Jon Dahl Tomasson hiver den store pung frem for at hente forstærkninger her i januar-vinduet. For økonomien har det hårdt i Blackburn.

- Vi mistede 12 spillere i sommer og fik kun seks nye ind, så vi bør helt sikkert forstærke os her i januar, men vi har ingen penge.

- Vi kan låne spillere, men vi skal røve en bank for at kunne købe ind. Vi konkurrerer med klubber, der har flere gange højere budgetter end os, fordi de har været en tur i Premier League og fylde pengetanken og fortsat får ekstra penge tre år efter nedrykning, påpeger Jon Dahl, der har fundet sig godt til rette i klubben.

Jon dahl Tomasson og Blackburn slog tidligere på sæsonen West Ham ud af Carabao Cupen. Aktuelt er holdet klar til fjerde runde i FA Cupen. Foto: tony Obrien/Ritzau Scanpix.

Stor pokalsucces

- I Blackburn skal vi nok opnå vores mål, men vi er ikke favoritter til at rykke op nu med et nyt og ekstremt ungt hold, hvor en stribe teenagere har fået debut. Vi gør naturligvis alt for at vinde i hver eneste kamp, men det vigtigste er udviklingen hen mod fremtidens Blackburn, påpeger han.

Pokalmæssigt har det gået bedre end i mange år for klubben. Det er første gang i seks år, at holdet kom videre fra tredje runde i FA Cup'en. Nu venter enten Forest Green Robers eller Birmingham.

I Carabao Cup'en leverede man det bedste resultat i 11 år, hvor West Ham blev slået ud, siden røg holdet ud til Nottingham Forest.

- Det er lidt overraskende for alle, fordi vi skifter ni, ti eller elleve mand i forhold til ligaopstillingen. Men vi har lynhurtigt skabt en god team spirit, hvor alle kæmper for hinanden, og hvor alle føler, at de er en vigtig del af truppen, forklarer Jon Dahl Tomasson.